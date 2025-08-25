快訊

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

羅智強表態參選國民黨主席！首要目標「2028下架賴清德」

泓德能源突遭檢調搜索！公司重訊：配合調查 營運財務一切正常

聽新聞
0:00 / 0:00

立委憂半導體產業鏈跟進出走美國 卓榮泰：根留台灣確保關鍵領先地位

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左起）、副院長鄭麗君列席「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（左起）、副院長鄭麗君列席「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。記者邱德祥／攝影

美國對我課徵20%關稅，台美談判持續進行當中，立委關切半導體產業鏈是否出走美國。行政院長卓榮泰今天表示，高科技產業必須根留台灣，確保我國維持關鍵領先地位，而這也是政府與民間的共識。

立法院會今天邀請卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告。民進黨立委李坤城詢問，行政團隊是否還有計畫赴美談判，行政院副院長鄭麗君說明，台美雙方本月有3次視訊會議，任何有利於談判的安排，都會積極努力去做。

卓榮泰則說，行政院全力支持談判團隊，同時也積極準備好方案，只要台美雙方談妥時間，就主動去美國談判。

李坤城再問，美國財政部長貝森特先前提及，關稅應該會像一塊融化中的冰塊，預估多數國家將在10月底前完成談判，我國關稅是否有可能再降低或取消。鄭麗君則說，美方官員的說法有其時程，站在我國立場當然就是越快越好，而這也是談判團隊正在努力達成的目標。

李坤城還說，半導體產業赴美投資享有零關稅，上下游產業是否也將跟進出走，我國是否能夠以此作為談判籌碼。鄭麗君表示，政府近期與高科技產業座談，包括半導體產業及其上下游，進而了解我國企業在美國投資布局情形，「我們要立基於產業布局情現況及未來期待。」

卓榮泰說明，高科技產業必須根留台灣，維持我國關鍵領先的地位，而這也是政府與民間的共識，一定要根留台灣，這個原則不會改變。

鄭麗君也說，美國確實有振興製造業的目標，尤其是人工智慧（AI）與半導體等產業供應鏈，台美除了討論供應鏈合作，也要有利於我國產業布局，未來如何在美國擴大投資布局，同時達到雙方互利互補、雙贏的供應鏈合作，這是談判的目標，也能夠爭取更好的對等稅率。

美國 台美 談判團隊

延伸閱讀

助產業抗美國關稅衝擊 卓榮泰：舊貸不收、新貸速審

傳被卓榮泰要求寫辭職信 邱泰源否認：都在談工作計畫

美規進口車輸台零關稅？ 鄭麗君：談判底定後會說明

匯率急升配合中美談判？卓榮泰、鄭麗君、楊金龍同聲否認

相關新聞

羅智強宣布參選國民黨主席 首要目標2028下架賴清德

國民黨主席改選將至，將會由誰參選引發關注，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早於社群宣布參選黨主席。他表示這是世代承擔...

立委憂半導體產業鏈跟進出走美國 卓榮泰：根留台灣確保關鍵領先地位

美國對我課徵20%關稅，台美談判持續進行當中，立委關切半導體產業鏈是否出走美國。行政院長卓榮泰今天表示，高科技產業必須根...

高金素梅質問是誰窮台 卓榮泰：台灣哪一點窮

無黨籍立委高金素梅今天質詢行政院長卓榮泰，民進黨執政擔心大陸會發動窮台，結果現在窮台是美國，政府貼美、親美代價是20%加...

助產業抗美國關稅衝擊 卓榮泰：舊貸不收、新貸速審

行政院長卓榮泰今在立法院表示，針對受美國關稅衝擊的產業援助，「舊貸不收、新貸速審」；他會秉持「快、快、快」的原則，爭取談...

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君今在立法院答覆民進黨立委林岱樺質詢時強調「不會有產業被犧牲」，林岱樺隨即反嗆：「那...

美國低價米來台？ 鄭麗君：依糧食安全、產業利益與美談判

台美關稅談判細節未明，各界關注若未來大量美國低價米進口是否衝擊我國糧食安全。行政院台美經貿工作小組召集人、行政院副院長鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。