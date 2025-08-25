立委憂半導體產業鏈跟進出走美國 卓榮泰：根留台灣確保關鍵領先地位

美國對我課徵20%關稅，台美談判持續進行當中，立委關切半導體產業鏈是否出走美國。行政院長卓榮泰今天表示，高科技產業必須根留台灣，確保我國維持關鍵領先地位，而這也是政府與民間的共識。

立法院會今天邀請卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告。民進黨立委李坤城詢問，行政團隊是否還有計畫赴美談判，行政院副院長鄭麗君說明，台美雙方本月有3次視訊會議，任何有利於談判的安排，都會積極努力去做。

卓榮泰則說，行政院全力支持談判團隊，同時也積極準備好方案，只要台美雙方談妥時間，就主動去美國談判。

李坤城再問，美國財政部長貝森特先前提及，關稅應該會像一塊融化中的冰塊，預估多數國家將在10月底前完成談判，我國關稅是否有可能再降低或取消。鄭麗君則說，美方官員的說法有其時程，站在我國立場當然就是越快越好，而這也是談判團隊正在努力達成的目標。

李坤城還說，半導體產業赴美投資享有零關稅，上下游產業是否也將跟進出走，我國是否能夠以此作為談判籌碼。鄭麗君表示，政府近期與高科技產業座談，包括半導體產業及其上下游，進而了解我國企業在美國投資布局情形，「我們要立基於產業布局情現況及未來期待。」

卓榮泰說明，高科技產業必須根留台灣，維持我國關鍵領先的地位，而這也是政府與民間的共識，一定要根留台灣，這個原則不會改變。

鄭麗君也說，美國確實有振興製造業的目標，尤其是人工智慧（AI）與半導體等產業供應鏈，台美除了討論供應鏈合作，也要有利於我國產業布局，未來如何在美國擴大投資布局，同時達到雙方互利互補、雙贏的供應鏈合作，這是談判的目標，也能夠爭取更好的對等稅率。

