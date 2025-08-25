助產業抗美國關稅衝擊 卓榮泰：舊貸不收、新貸速審

行政院長卓榮泰今在立法院表示，針對受美國關稅衝擊的產業援助，「舊貸不收、新貸速審」；他會秉持「快、快、快」的原則，爭取談判盡速定案、送立院的韌性條例修正草案盡快審定 ，以及行政院最快速度編列特別預算來支持。

立法院邀請卓榮泰率內閣閣員說明美國關稅談判進展；民進黨立委何欣純與國民黨立委楊瓊瓔雙雙請命，稱台中製造業者遭遇關稅和匯率問題，是受衝擊最嚴重的地方。

卓榮泰回應，業者多反映需要實質有效的金融支持，而申請手續太繁雜；他已請財政單位處理，希望銀行有效開放，並要求經濟部以產業別來告訴業者，可以得到什麼樣的產業支持方案。

卓榮泰表示，「舊貸不收、新貸速審」；經濟部四月說明，業者多有反映需要金融面支持，希望銀行不要抽銀根，因此只要業者正常繳息，票信、債信正常，舊貸款可以展延六個月。

卓榮泰表示，他有三快原則，希望對美談判趕快定案下來、送交大院韌性條例修正草案盡快審議定下來，以及行政院會以最快速度編列特別預算來支持，一定要快快快。

