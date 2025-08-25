快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

助產業抗美國關稅衝擊 卓榮泰：舊貸不收、新貸速審

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）。記者邱德祥／攝影

行政院卓榮泰今在立法院表示，針對受美國關稅衝擊的產業援助，「舊貸不收、新貸速審」；他會秉持「快、快、快」的原則，爭取談判盡速定案、送立院的韌性條例修正草案盡快審定 ，以及行政院最快速度編列特別預算來支持。

立法院邀請卓榮泰率內閣閣員說明美國關稅談判進展；民進黨立委何欣純與國民黨立委楊瓊瓔雙雙請命，稱台中製造業者遭遇關稅和匯率問題，是受衝擊最嚴重的地方。

卓榮泰回應，業者多反映需要實質有效的金融支持，而申請手續太繁雜；他已請財政單位處理，希望銀行有效開放，並要求經濟部以產業別來告訴業者，可以得到什麼樣的產業支持方案。

卓榮泰表示，「舊貸不收、新貸速審」；經濟部四月說明，業者多有反映需要金融面支持，希望銀行不要抽銀根，因此只要業者正常繳息，票信、債信正常，舊貸款可以展延六個月。

卓榮泰表示，他有三快原則，希望對美談判趕快定案下來、送交大院韌性條例修正草案盡快審議定下來，以及行政院會以最快速度編列特別預算來支持，一定要快快快。

美國 卓榮泰 行政院

延伸閱讀

傳被卓榮泰要求寫辭職信 邱泰源否認：都在談工作計畫

匯率急升配合中美談判？卓榮泰、鄭麗君、楊金龍同聲否認

傳卓榮泰要邱泰源寫請辭聲明遭拒 政院駁：未有要求

政院啟動內閣改組 吳思瑤：鼓勵卓榮泰大破大立

相關新聞

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君今在立法院答覆民進黨立委林岱樺質詢時強調「不會有產業被犧牲」，林岱樺隨即反嗆：「那...

美規進口車輸台零關稅？ 鄭麗君：談判底定後會說明

台美談判是否觸及美國整車開放進口零關稅，負責談判的行政院副院長、台美經貿工作小組召集人鄭麗君今在立法院答覆民進黨立委王定...

助產業抗美國關稅衝擊 卓榮泰：舊貸不收、新貸速審

行政院長卓榮泰今在立法院表示，針對受美國關稅衝擊的產業援助，「舊貸不收、新貸速審」；他會秉持「快、快、快」的原則，爭取談...

美國低價米來台？ 鄭麗君：依糧食安全、產業利益與美談判

台美關稅談判細節未明，各界關注若未來大量美國低價米進口是否衝擊我國糧食安全。行政院台美經貿工作小組召集人、行政院副院長鄭...

萊爾校長CF爆紅 國民黨如何從已知用火進入太空時代？

國民黨日前公布模仿美國知名動畫「南方四賤客」的CF，支持核三延役公投。因風格、內容太有南方四賤客原作的神韻，且和時事切合，引發網友好評。在「討厭民進黨」的氛圍下，令網友紛紛發揮創意，以國民黨CF為基底，進行各類二創。 這類二創，某種程度也協助推動核三延役公投，讓更多人了解核三延役公投的重要性。從宣傳效應言，國民黨抓到「拍出一支好廣告，效果遠勝100場口水記者會」的關鍵。國民黨這個被認為宣傳等級停留在「已知用火」的老牌政黨，如何突然讓宣傳進入到「太空時代」？

陳佩琪感謝朱立倫發正義之聲 要賴清德自證「沒有介入司法」

兩波大罷免投票皆以失敗收場，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，感謝國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌為柯文哲發出正義之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。