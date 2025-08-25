鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君今在立法院答覆民進黨立委林岱樺質詢時強調「不會有產業被犧牲」，林岱樺隨即反嗆：「那就不用通過特別條例，還提升到5900億元了啊！」

行政院長卓榮泰與鄭麗君，今率內閣成員赴立法院針對「台美關稅談判衝擊影響評估」專案報告並備質詢。

林岱樺質詢時提到，台美關稅談判聚焦晶片、半導體、能源及資通訊產業，但不能犧牲傳統產業，她擔心其他傳統產業是否會變成對美談判犧牲的籌碼。

鄭麗君連忙表示「不會」，並說明現在是關稅跟232條款並談，有共識後，對等關稅就會再降低；她舉例，日、韓、歐盟拿到較低的關稅，他們在與美方達成協議時，都有同時爭取到232優惠。

林岱樺追問：「您的意思是說，絕對不會有產業被犧牲？」鄭麗君答：「當然不會，我們要爭取對等再降，就是因為對等關稅影響很多傳統產業，這也是我們最重要的目標。」

林岱樺苦笑稱：「那我就不需要通過5900億特別條例啦！」「在經濟部下就有1100多億元，包括農業，聽妳的講法是絕對不會被犧牲，那根本就不需要通過條例，還提升到5900億元啊！」

林岱樺表示，貿易談判一定有取捨，受衝擊就認真面對，尤其高雄傳產包括工具機、金屬扣件相關業者，還有農業當然會害怕，政府應該要讓人民安心，要認清有哪些衝擊才是重點。

