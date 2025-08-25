快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君，今率內閣成員赴立法院針對「台美關稅談判衝擊影響評估」專案報告並備質詢。圖／擷取自國會頻道
行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君，今率內閣成員赴立法院針對「台美關稅談判衝擊影響評估」專案報告並備質詢。圖／擷取自國會頻道

台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君今在立法院答覆民進黨立委林岱樺質詢時強調「不會有產業被犧牲」，林岱樺隨即反嗆：「那就不用通過特別條例，還提升到5900億元了啊！」

行政院長卓榮泰與鄭麗君，今率內閣成員赴立法院針對「台美關稅談判衝擊影響評估」專案報告並備質詢。

林岱樺質詢時提到，台美關稅談判聚焦晶片、半導體、能源及資通訊產業，但不能犧牲傳統產業，她擔心其他傳統產業是否會變成對美談判犧牲的籌碼。

鄭麗君連忙表示「不會」，並說明現在是關稅跟232條款並談，有共識後，對等關稅就會再降低；她舉例，日、韓、歐盟拿到較低的關稅，他們在與美方達成協議時，都有同時爭取到232優惠。

林岱樺追問：「您的意思是說，絕對不會有產業被犧牲？」鄭麗君答：「當然不會，我們要爭取對等再降，就是因為對等關稅影響很多傳統產業，這也是我們最重要的目標。」

林岱樺苦笑稱：「那我就不需要通過5900億特別條例啦！」「在經濟部下就有1100多億元，包括農業，聽妳的講法是絕對不會被犧牲，那根本就不需要通過條例，還提升到5900億元啊！」

林岱樺表示，貿易談判一定有取捨，受衝擊就認真面對，尤其高雄傳產包括工具機、金屬扣件相關業者，還有農業當然會害怕，政府應該要讓人民安心，要認清有哪些衝擊才是重點。

台美 林岱樺 鄭麗君

延伸閱讀

美規進口車輸台零關稅？ 鄭麗君：談判底定後會說明

鄭麗君盼10月底前總結談判 卓榮泰指主權基金與投資美國無關

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

自家人都不挺？ 林岱樺：郭智輝應重新評估在內閣角色

相關新聞

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君今在立法院答覆民進黨立委林岱樺質詢時強調「不會有產業被犧牲」，林岱樺隨即反嗆：「那...

美規進口車輸台零關稅？ 鄭麗君：談判底定後會說明

台美談判是否觸及美國整車開放進口零關稅，負責談判的行政院副院長、台美經貿工作小組召集人鄭麗君今在立法院答覆民進黨立委王定...

助產業抗美國關稅衝擊 卓榮泰：舊貸不收、新貸速審

行政院長卓榮泰今在立法院表示，針對受美國關稅衝擊的產業援助，「舊貸不收、新貸速審」；他會秉持「快、快、快」的原則，爭取談...

美國低價米來台？ 鄭麗君：依糧食安全、產業利益與美談判

台美關稅談判細節未明，各界關注若未來大量美國低價米進口是否衝擊我國糧食安全。行政院台美經貿工作小組召集人、行政院副院長鄭...

萊爾校長CF爆紅 國民黨如何從已知用火進入太空時代？

國民黨日前公布模仿美國知名動畫「南方四賤客」的CF，支持核三延役公投。因風格、內容太有南方四賤客原作的神韻，且和時事切合，引發網友好評。在「討厭民進黨」的氛圍下，令網友紛紛發揮創意，以國民黨CF為基底，進行各類二創。 這類二創，某種程度也協助推動核三延役公投，讓更多人了解核三延役公投的重要性。從宣傳效應言，國民黨抓到「拍出一支好廣告，效果遠勝100場口水記者會」的關鍵。國民黨這個被認為宣傳等級停留在「已知用火」的老牌政黨，如何突然讓宣傳進入到「太空時代」？

陳佩琪感謝朱立倫發正義之聲 要賴清德自證「沒有介入司法」

兩波大罷免投票皆以失敗收場，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，感謝國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌為柯文哲發出正義之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。