美國低價米來台？ 鄭麗君：依糧食安全、產業利益與美談判

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）。邱德祥／攝影
台美關稅談判細節未明，各界關注若未來大量美國低價米進口是否衝擊我國糧食安全。行政院台美經貿工作小組召集人、行政院副院長鄭麗君指出，美方當然期待市場開放，但糧食安全是我方考量原則，若對台灣有互補性項目，或進口部分有其他替代，都是考量之一，政府會依糧食安全及產業利益與美談判。

立法院會今邀行政院長卓榮泰赴立法院提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告，並備質詢。

民進黨立委陳冠廷關注近日媒體報導政府將犧牲農業換取關稅調降，卓榮泰回應，台美雙方都有提出方案，但都沒有達成協議，也還沒到總結會議、聯合聲明出來，協商仍在進行中，但糧食安全及國民健康不能妥協。

針對美國低價米若進口台灣，是否危及糧食安全。農業部長陳駿季指出，農業部今年初推動糧食安全升級方案，當前產地價很好，他強調稻米是糧食安全的重要產物，必須守護，雖然美國有期待，還是要持續溝通，一定會守護糧食安全。

陳駿季說明，不是所有零關稅都很可怕，原物料部分如「黃小玉（即黃豆、小麥、玉米）」，零關稅進口後，飼料價格會降低，對產業是好的。有些產品台灣很少生產，這類產品可滿足需求，儘管確實衝擊有些產品，但我方有做衝擊分析和因應方案。

鄭麗君補充，美方當然期待市場開放，但農業敏感項目涉及糧食安全，是我方考量的原則，是我方重點考量，實際上也無法逐項去談，因為可能影響最終談判結果；如果是有互補項目可納入考量範圍，台灣依賴進口部分，在國家之間有替代，這也是一種考量。

她說，政府會綜合考量糧食安全和產業利益，跟美方做相關談判。

食安 台美 美方

