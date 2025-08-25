美規進口車輸台零關稅？ 鄭麗君：談判底定後會說明
台美談判是否觸及美國整車開放進口零關稅，負責談判的行政院副院長、台美經貿工作小組召集人鄭麗君今在立法院答覆民進黨立委王定宇質詢時說，美車部分除了關稅也有非關稅貿易障礙，包含涉及安全與空汙等標準，雙方需要對接制度，這都在談判範圍內。
立法院院會今天邀請行政院長卓榮泰率台美經貿談判有關部會官員，赴立法院針對台美關稅相關議題專案報告並備詢，邀請行政團隊成員說明台美關稅談判進展。
王定宇詢問，談判過程中是否觸及整車零關稅；鄭麗君說，美方的確會期待市場開放，台灣會基於產業利益、國民健康和糧食安全來討論研商。
鄭麗君指出，美車部分除關稅外，還有非關稅貿易障礙，美規車進口會涉及相關安全、空汙標準等，都在談判範圍裡面，談判底定後，所有細節會向國會和社會完整說明。
王定宇追問是否確認在談判範圍內，鄭麗君說，目前還在技術性磋商過程，還沒進行總結性會議，談判時程取決於雙方，我方當然希望越快越好，希望爭取稅率再降，談判細節無法逐一回應，這是為了要維繫最好的談判結果。
鄭麗君11日在行政院舉行記者會時就說，台美談判觸及美規車、農產品進口、輸入許可制等「必考題」，但我方皆秉持維護國家產業利益、國民健康、糧食安全進行協商。
此外，針對比亞迪等中國電動車入問題，行政院長卓榮泰指出，將秉持兩原則，在台灣生產的要符合逐年提高的本地化自製率，此外，嚴格管制繞道進來的中國產品，希望維持台灣產業、經濟安全和供應鏈的地位。
