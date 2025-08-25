匯率急升配合中美談判？卓榮泰、鄭麗君、楊金龍同聲否認

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
上半年台幣勁升，企業一片哀嚎，獲利也因為匯損而大降，立委賴士葆今天在立法院質詢時，質問央行總裁楊金龍，當初匯率急升，是不是為了配合中美貿易談判，結果三人同事揮手異口同聲否認。記者邱德祥／攝影
