陳佩琪感謝朱立倫發正義之聲 要賴清德自證「沒有介入司法」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。(本報資料照片)
兩波大罷免投票皆以失敗收場，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，感謝國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌為柯文哲發出正義之聲，並說柯文哲沒有想要享司法特權，只是要求公平審判對待，儘管賴清德總統聲稱他自己「不能也沒有介入司法」，但有多少人會相信呢？點名賴總統「有辦法證明自己沒有介入（司法）嗎」？

8月23日第二波大罷免投票結果出爐，朱立倫在國民黨中央發表談話時，喊話即刻釋放柯文哲。賴總統當天稍晚在總統府發表談話後，答覆媒體提問時表示，他個人不宜評論個案問題，希望朝野尊重司法判決與偵辦，強調自己「不能也沒有介入司法」。

陳佩琪稍早在臉書發文指出，公投和罷免投票落幕，社會可以平靜一陣子，針對柯文哲遭受官司迫害，感謝朱立倫跟黃國昌發出公平正義之聲。

陳佩琪再指，賴總統聲稱不能也沒有介入司法個案，「請問針對柯文哲這個案子，您有想過說這話時，到底有多少人相信您嗎？這案子走到如此光怪離譜，我們沒辦法證明你有介入，但你有辦法證明自己沒介入嗎？」

陳佩琪強調，柯文哲不是想要什麼司法特權，只是要求公平審判對待，過去幾個月承受的司法不公，相信整個社會都看在眼裡，「對於如此重大社會矚目案件，不是一句沒有介入就可以逃避責任」，現在整個社會就是不相信司法，不然就請法務部長鄭銘謙開開金口。

陳佩琪說，麻煩賴總統跟鄭銘謙「有guts一點」，也請媒體透過麥克風訪問，給這些人一點壓力和回應管道。

陳佩琪表示，民進黨最厲害的地方就是「裝傻躲著不回應」，反正就算被質疑檢調單位也不會動他們，反觀柯文哲連違反什麼法條都尚未釐清，檢調單位就發動大搜索大羈押，除非認罪才能獲得高額交保，「有人去告南鐵東移案大有可疑，我也覺得犯罪嫌疑重大，怎麼不去大搜索再慢慢找法條和貪汙證據呢？」

司法 柯文哲 陳佩琪

陳佩琪感謝朱立倫發正義之聲 要賴清德自證「沒有介入司法」

