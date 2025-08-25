應對川普關稅 賴總統：已提180億元方案強化台灣農業體質

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今（25日）上午接見第49屆全國十大傑出農業專家。圖片／總統府提供
賴清德總統今（25日）上午接見第49屆全國十大傑出農業專家，他表示，面對美國關稅政策，政府已提出180億元農漁產業支持方案，協助生產到外銷等不同層面，盼從根本強化台灣農業體質與韌性。

賴總統表示，當前台灣農業面臨許多挑戰，包括極端氣候肆虐、全球經貿秩序重組以及農民高齡化導致勞動力短缺等問題，在在都需要政府與民間攜手合作，才能一一克服；面對美國新的關稅政策，政府已經提出「180億元農漁產業支持方案」，從金融支持、提升產業競爭力和開拓多元市場等三面向、六措施，提供從生產到外銷等各種不同層面協助。

賴總統指出，不只要協助農漁經營者短期資金穩定，更要著眼於長期發展趨勢，積極發展智慧農業，從根本來強化台灣農業體質與韌性，讓農民更幸福、讓消費者更安心、讓農業更永續發展。

美國 農民

