修憲委員會傅推柯建銘任主席 柯：你不要後悔喔！

立法院修憲委員會今天舉行第一次會議，依照政黨比例推選國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱及民眾黨立委黃國昌為召集委員。

藍白立委聯手提出修憲案廢除監察院，民眾黨團隨後提案組成修憲委員會，今天選舉召集委員，由民進黨立委柯建銘擔任會議主席，國民黨團推選吳宗憲、林思銘，民進黨團推選莊瑞雄、鍾佳濱，民眾黨團推選黃國昌，經過在場立委無異議鼓掌通過，全程僅費時約5分鐘。

修憲委員會推舉主席時，國民黨團總召傅崑萁推著民進黨團總召柯建銘擔任主席，在朝野立委的掌聲中，柯建銘上台擔任主席，柯還不忘向傅崐萁喊話：你不要後悔喔！ 修憲委員會推舉主席時，國民黨團總召傅崑萁推舉民進黨團總召柯建銘（中）擔任主席，在朝野立委的掌聲中，柯建銘上台擔任主席。記者邱德祥／攝影

