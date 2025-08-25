立院修憲委員會25日首開會 召委席次藍2綠2白1

立法院第11屆修憲委員會今天首次開會，選舉5位召集委員，最終推舉國民黨立委吳宗憲、林思銘與民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱以及台灣民眾黨立委黃國昌擔任。

立法院修憲委員會25日召開第一次會議，選舉召集委員5人，由委員互選之。委員依政黨比例，國民黨團推派19人、民進黨團推派17人、民眾黨團推派3人。

目前待審的修憲案包括國民黨立委賴士葆等人提案的恢復閣揆同意權、民進黨立委陳亭妃等人擬具廢止考試院與監察院及其職權移轉、民進黨立委吳沛憶等人擬具調降選舉人及被選舉人年齡的18歲公民權等案。

修憲委員會今天開會，朝野黨團總召均出席，其中民進黨立法院黨團總召柯建銘會前被媒體問到，現在民進黨團正副幹事長、書記長不續任，是否有被逼宮等問題。柯建銘僅回應，多謝大家關心、謝謝指教。

會議開始後，先選出本次會議主席，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、柯建銘互相推薦，最後由柯建銘擔任本次會議主席。

關於選舉修憲委員會召委部分，根據立法院修憲委員會組織規程規定，要置召集委員5人，由委員互選之，而國民黨立法院黨團推舉吳宗憲、林思銘，民進黨團推舉莊瑞雄、鍾佳濱，民眾黨團推舉黃國昌，最終由這5人擔任修憲召委會召委，在場立委無異議通過後散會，整個過程約5分鐘時間，氣氛融洽。

立法院第11屆修憲委員會成員有國民黨立委傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃健豪、牛煦庭、賴士葆、林思銘、林倩綺、鄭天財、許宇甄、謝衣鳯、翁曉玲、吳宗憲、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、涂權吉、廖偉翔及廖先翔。

至於民進黨立委部分，則有柯建銘、吳思瑤、陳培瑜、莊瑞雄、蔡易餘、李坤城、賴瑞隆、伍麗華、陳亭妃、沈伯洋、鍾佳濱、范雲、沈發惠、王義川、林楚茵、林月琴及郭昱晴。民眾黨立委部分，則是黃國昌、黃珊珊、劉書彬。

