快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

立法院修憲委員會今開會 依政黨比例推選召委5人出爐

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
藍白立委先前聯手提案修憲廢除監察院，民眾黨團加碼提案組成修憲委員會。圖／聯合報系資料照片
藍白立委先前聯手提案修憲廢除監察院，民眾黨團加碼提案組成修憲委員會。圖／聯合報系資料照片

立法院修憲委員會今天開會，依照政黨比例推選國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱及民眾黨立委黃國昌為召集委員。

藍白立委聯手提出修憲案廢除監察院，民眾黨團隨後提案組成修憲委員會、決議第一次開會日期。立法院會先前處理民眾黨團提案，朝野黨團同意依照政黨比例推派代表，並且定於8月25日舉行第1次全體委員會議。

立法院修憲委員會今天選舉召集委員，由民進黨立委柯建銘擔任會議主席，國民黨團推選吳宗憲、林思銘，民進黨團推選莊瑞雄、鍾佳濱，民眾黨團推選黃國昌，經過在場立委無異議鼓掌通過，全程僅費時約5分鐘。

根據修憲委員會立委名單，國民黨團成員為傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃健豪、牛煦庭、賴士葆、林思銘、林倩綺、鄭天財、許宇甄、謝衣鳯、翁曉玲、吳宗憲、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、涂權吉、廖偉翔、廖先翔。

民進黨團成員則為柯建銘、吳思瑤、陳培瑜、莊瑞雄、蔡易餘、李坤城、賴瑞隆、伍麗華、陳亭妃、沈伯洋、鍾佳濱、范雲、沈發惠、王義川、林楚茵、林月琴、郭昱晴。另外，民眾黨團則有黃國昌、黃珊珊、劉書彬。

依據立法院修憲委員會組織章程第4條第1項，修憲委員會召委5人由委員互選。立法院各委員會召集委員選舉辦法第5條規定，召委選舉選舉以無記名單記法票選，但經各該委員會全體委員或各黨團及未參加黨團委員書面同意，得以推選方式行之。

修憲 民眾黨 立法院

延伸閱讀

宜蘭將辦14部風機設置說明會 立委吳宗憲反對並預告9月2日到場抗議

【即時短評】林思銘拿下近7成不同意票 挺進下屆縣長關鍵在這

遭第4個女兒心死切割！吳宗憲燒光3千萬 冷嘆：身在福中不知福

罷免開票結果／竹二藍委罷免不通過 林思銘感謝藍白合作開出漂亮成績

相關新聞

劍指柯建銘開新系第一槍？段宜康：沒人可自稱無可替代

民進黨立法院黨團總召柯建銘在大罷免後是否依然指揮黨團運作，成為黨內討論議題，身兼新北市黨部主委的民進黨立委蘇巧慧聲援稱柯...

婉拒柯建銘慰留 吳思瑤透露：昨不敢接電話

823大罷免確定失敗，民進黨團爆發幹部請辭潮，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳...

應對川普關稅 賴總統：已提180億元方案強化台灣農業體質

賴清德總統今（25日）上午接見第49屆全國十大傑出農業專家，他表示，面對美國關稅政策，政府已提出180億元農漁產業支持方...

立法院修憲委員會今開會 依政黨比例推選召委5人出爐

立法院修憲委員會今天開會，依照政黨比例推選國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱及民眾黨立委黃國昌為召集...

傅崐萁籲向美採購小型核能 卓榮泰：先進核能可開放討論

重啟核三公投結束後，能源議題持續引發討論，國民黨立法院黨團總召傅崐萁質詢時建議，政府與美國關稅談判時要注意天然氣及核能等...

影／蔡英文、賴清德見面象徵「派系整合」？ 陳其邁這樣回應

正值內閣改組之際，前總統蔡英文昨赴總統官邸為賴清德總統、副總統蕭美琴加油打氣及交換意見，外界好奇雙方談話內容。「英系」高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。