立法院修憲委員會今開會 依政黨比例推選召委5人出爐

立法院修憲委員會今天開會，依照政黨比例推選國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱及民眾黨立委黃國昌為召集委員。

藍白立委聯手提出修憲案廢除監察院，民眾黨團隨後提案組成修憲委員會、決議第一次開會日期。立法院會先前處理民眾黨團提案，朝野黨團同意依照政黨比例推派代表，並且定於8月25日舉行第1次全體委員會議。

立法院修憲委員會今天選舉召集委員，由民進黨立委柯建銘擔任會議主席，國民黨團推選吳宗憲、林思銘，民進黨團推選莊瑞雄、鍾佳濱，民眾黨團推選黃國昌，經過在場立委無異議鼓掌通過，全程僅費時約5分鐘。

根據修憲委員會立委名單，國民黨團成員為傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃健豪、牛煦庭、賴士葆、林思銘、林倩綺、鄭天財、許宇甄、謝衣鳯、翁曉玲、吳宗憲、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、涂權吉、廖偉翔、廖先翔。

民進黨團成員則為柯建銘、吳思瑤、陳培瑜、莊瑞雄、蔡易餘、李坤城、賴瑞隆、伍麗華、陳亭妃、沈伯洋、鍾佳濱、范雲、沈發惠、王義川、林楚茵、林月琴、郭昱晴。另外，民眾黨團則有黃國昌、黃珊珊、劉書彬。

依據立法院修憲委員會組織章程第4條第1項，修憲委員會召委5人由委員互選。立法院各委員會召集委員選舉辦法第5條規定，召委選舉選舉以無記名單記法票選，但經各該委員會全體委員或各黨團及未參加黨團委員書面同意，得以推選方式行之。

