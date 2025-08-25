快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

聽新聞
0:00 / 0:00

傅崐萁籲向美採購小型核能 卓榮泰：先進核能可開放討論

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天到立法院進行「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，國民黨立委徐宇甄（左起）、傅崐萁、林倩綺質詢。邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今天到立法院進行「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，國民黨立委徐宇甄（左起）、傅崐萁、林倩綺質詢。邱德祥／攝影

重啟核三公投結束後，能源議題持續引發討論，國民黨立法院黨團總召傅崐萁質詢時建議，政府與美國關稅談判時要注意天然氣及核能等項目，尤其應將「小型核能」列入投資或者必須購買的項目。行政院長卓榮泰回應，先進核能技術可開放討論，只要解決安全問題、沒有核廢料，這就會成為台灣能源新的思考模式。

卓榮泰今赴立法院針對台美關稅相關議題專案報告並備詢，傅崐萁提出有關台美關稅談判中眾多涉及能源的議題，像台灣向美國預購阿拉斯加天然氣，應該請美國提供融資、發行可轉換公司債（CB）等，且要保證投報率高於利息，台灣經濟才不會被犧牲。卓回應，阿拉斯加天然氣投資案不是只有美國與台灣，世界各國都有，應該會有各國標準通用的方式。

傅崐萁還說，電力就是國力、戰力，與美國談判時也應將「小型核能」，也就是小型模組化的反應爐（SMR）列入投資或者必須購買的項目。卓榮泰表示，會希望購買更多安全能源，而賴清德總統也講過，先進核能技術都是可以開放討論及學習的目標，只要可以解決安全問題、沒有核廢料的問題、社會有高度共識，就會成為台灣能源政策新的思考模式，而目前碳排量也是逐年下降。

行政院長卓榮泰25日到立法院進行「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，央行總裁楊金龍（左起）、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君列席備詢。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰25日到立法院進行「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，央行總裁楊金龍（左起）、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君列席備詢。記者邱德祥／攝影

美國 核能 能源政策

延伸閱讀

總統拋設主權基金為投資美國？卓榮泰：無關

傅崐萁疾呼產業希望變絕望 鄭麗君：會用結果來證明努力

內閣人事 卓榮泰：做全面性調整因應國人期待

卓榮泰：與232條款一併協商 拚降對等關稅且不疊加

相關新聞

劍指柯建銘開新系第一槍？段宜康：沒人可自稱無可替代

民進黨立法院黨團總召柯建銘在大罷免後是否依然指揮黨團運作，成為黨內討論議題，身兼新北市黨部主委的民進黨立委蘇巧慧聲援稱柯...

婉拒柯建銘慰留 吳思瑤透露：昨不敢接電話

823大罷免確定失敗，民進黨團爆發幹部請辭潮，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳...

應對川普關稅 賴總統：已提180億元方案強化台灣農業體質

賴清德總統今（25日）上午接見第49屆全國十大傑出農業專家，他表示，面對美國關稅政策，政府已提出180億元農漁產業支持方...

立法院修憲委員會今開會 依政黨比例推選召委5人出爐

立法院修憲委員會今天開會，依照政黨比例推選國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱及民眾黨立委黃國昌為召集...

傅崐萁籲向美採購小型核能 卓榮泰：先進核能可開放討論

重啟核三公投結束後，能源議題持續引發討論，國民黨立法院黨團總召傅崐萁質詢時建議，政府與美國關稅談判時要注意天然氣及核能等...

影／蔡英文、賴清德見面象徵「派系整合」？ 陳其邁這樣回應

正值內閣改組之際，前總統蔡英文昨赴總統官邸為賴清德總統、副總統蕭美琴加油打氣及交換意見，外界好奇雙方談話內容。「英系」高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。