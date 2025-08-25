劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

民進黨立法院黨團總召柯建銘在大罷免後是否依然指揮黨團運作，成為黨內討論議題，身兼新北市黨部主委的民進黨立委蘇巧慧聲援稱柯的經歷是綠營重要資產，其地位無可取代。新潮流要角、前立委段宜康在臉書發文寫道「沒有人可以說自己無可替代，這才是內部民主。」

段宜康的發文引起關注，被認為是新潮流對於柯建銘去留開出第一槍，也是在回應蘇巧慧。

大罷免落幕，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤等5人宣布要卸下黨團幹部職務，僅總召柯建銘表態會繼續戰鬥。

大罷免全軍覆沒，民進黨團昨起爆發請辭潮，連任三會期的幹事長吳思瑤開率先表態不續任黨團幹事長，主張黨團幹部改組，重整隊形，書記長陳培瑜同步發文，此後副書記長林月琴、郭昱晴，以及副幹事長林楚茵也陸續表態卸下黨團幹部職務。

柯建銘則稱自己總召任期是一年，會帶領民進黨團；且黨團幹部表現優異，將慰留。

對於柯建銘是否卸下萬年總召的討論，蘇巧慧昨回應，柯建銘的經驗與資歷是綠營重要資產，其地位無可取代。面對日益增加的困難，她相信柯建銘會與黨團共同努力，思考下一階段方向。

