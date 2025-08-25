快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

影／蔡英文、賴清德見面象徵「派系整合」？ 陳其邁這樣回應

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今天會同議長康裕成（右）等人一起為仁武八涳橋改建工程動土。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（中）今天會同議長康裕成（右）等人一起為仁武八涳橋改建工程動土。記者徐白櫻／攝影

正值內閣改組之際，前總統蔡英文昨赴總統官邸為賴清德總統、副總統蕭美琴加油打氣及交換意見，外界好奇雙方談話內容。「英系」高雄市長陳其邁今天受訪表示，雙方談話一定是跟國家整體發展有關，應該不會談到派系問題。

高雄市長陳其邁今天主持仁武八涳橋改建工程動土儀式，媒體聯訪時問及，賴總統跟小英總統見面，是否意謂黨內派系整合邁向新的一步，對於未來市長或立委選舉有無助益？

陳其邁說，兩人見面他當然不在旁邊，也沒什麼訊息，不過他們談的一定跟國家整體發展有關，怎樣讓台灣能夠持續面對地緣政治、國際經貿及台灣整體發展問題，「我相信應該不會談到派系問題」。

陳其邁 立委選舉

延伸閱讀

批賴清德活在同溫層 楊智伃酸：是去討教怎麼繼續飆爛車？

蕭美琴「反射照」露餡？蔡英文官邸合照修圖被抓包 網友驚呼：差太大了吧

柯建銘面臨黨內逼宮？ 陳其邁：幹部非常辛苦、尊重黨團自主

【重磅快評】救援賴清德再上路 蔡英文入鏡不入局

相關新聞

劍指柯建銘開新系第一槍？段宜康：沒人可自稱無可替代

民進黨立法院黨團總召柯建銘在大罷免後是否依然指揮黨團運作，成為黨內討論議題，身兼新北市黨部主委的民進黨立委蘇巧慧聲援稱柯...

婉拒柯建銘慰留 吳思瑤透露：昨不敢接電話

823大罷免確定失敗，民進黨團爆發幹部請辭潮，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳...

應對川普關稅 賴總統：已提180億元方案強化台灣農業體質

賴清德總統今（25日）上午接見第49屆全國十大傑出農業專家，他表示，面對美國關稅政策，政府已提出180億元農漁產業支持方...

立法院修憲委員會今開會 依政黨比例推選召委5人出爐

立法院修憲委員會今天開會，依照政黨比例推選國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱及民眾黨立委黃國昌為召集...

傅崐萁籲向美採購小型核能 卓榮泰：先進核能可開放討論

重啟核三公投結束後，能源議題持續引發討論，國民黨立法院黨團總召傅崐萁質詢時建議，政府與美國關稅談判時要注意天然氣及核能等...

影／蔡英文、賴清德見面象徵「派系整合」？ 陳其邁這樣回應

正值內閣改組之際，前總統蔡英文昨赴總統官邸為賴清德總統、副總統蕭美琴加油打氣及交換意見，外界好奇雙方談話內容。「英系」高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。