影／蔡英文、賴清德見面象徵「派系整合」？ 陳其邁這樣回應
正值內閣改組之際，前總統蔡英文昨赴總統官邸為賴清德總統、副總統蕭美琴加油打氣及交換意見，外界好奇雙方談話內容。「英系」高雄市長陳其邁今天受訪表示，雙方談話一定是跟國家整體發展有關，應該不會談到派系問題。
高雄市長陳其邁今天主持仁武八涳橋改建工程動土儀式，媒體聯訪時問及，賴總統跟小英總統見面，是否意謂黨內派系整合邁向新的一步，對於未來市長或立委選舉有無助益？
陳其邁說，兩人見面他當然不在旁邊，也沒什麼訊息，不過他們談的一定跟國家整體發展有關，怎樣讓台灣能夠持續面對地緣政治、國際經貿及台灣整體發展問題，「我相信應該不會談到派系問題」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言