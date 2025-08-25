影／蔡英文、賴清德見面象徵「派系整合」？ 陳其邁這樣回應

正值內閣改組之際，前總統蔡英文昨赴總統官邸為賴清德總統、副總統蕭美琴加油打氣及交換意見，外界好奇雙方談話內容。「英系」高雄市長陳其邁今天受訪表示，雙方談話一定是跟國家整體發展有關，應該不會談到派系問題。

高雄市長陳其邁今天主持仁武八涳橋改建工程動土儀式，媒體聯訪時問及，賴總統跟小英總統見面，是否意謂黨內派系整合邁向新的一步，對於未來市長或立委選舉有無助益？

陳其邁說，兩人見面他當然不在旁邊，也沒什麼訊息，不過他們談的一定跟國家整體發展有關，怎樣讓台灣能夠持續面對地緣政治、國際經貿及台灣整體發展問題，「我相信應該不會談到派系問題」。

