總統拋設主權基金為投資美國？卓榮泰：無關

台美關稅談判持續進行中。民眾黨立委黃珊珊今詢問，賴清德總統拋出政府將成立主權基金，是否為配合投資美國？行政院長卓榮泰答詢表示，這與投資美國與否無關，主權基金必須慎重逐步進行，絕非一朝一夕，一年兩年的事情。

行政院長卓榮泰今天赴立法院，針對「台美關稅談判之進程、方針、原則及產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。

黃珊珊質詢時指出，關稅談判還在進行中，理解很多細節還無法對國人說明，但「20+N」稅率是現在進行式，問題在於政府的處置方式沒有讓人民安心。像是行政院7月31日說已經在寫聯合聲明，隔天又沒有，她知道很難談，但希望過程中不要讓國人受到驚嚇。

卓榮泰表示，行政院談判團隊很辛苦，政府適度把談判次數、進度對外界說明，但細節內容到底是有所保留。「很難談，所以沒有到那個點上，真的沒辦法把關鍵講出來。」他也說，既有關稅加上對等關稅，政府早先就講過，「沒有一再強調，我們檢討，絕對要加強。」

行政院副院長鄭麗君答詢表示，談判團隊的確和美方磋商了所有相關技術性議題，以及聯合聲明相關內容。經過幾輪談判，相關技術性議題大致有共識，我方的確有和美方進行聯合聲明的實體磋商，他們努力到最後一天。

鄭麗君說，沒有達成共識的真正關鍵因素，是有關半導體供應鏈、ＩＣＴ、以及與半導體產業有關的232條款關稅，在完成對等關稅談判中，因為我國貿易逆差的特殊性，有九成來自這些項目，美方政策還在變動中，美方也表達希望多一點時間雙方來洽談，所以雙方正在做這樣的努力中。

此外，美中關稅談判延至11月初，黃珊珊問，是否因此導致與台灣談判進度被耽擱？鄭麗君說，美方的考量無法代表他們說明，我方會全力以赴。卓揆說，我方是以主權國家的立場跟美國談判，美方考慮其他因素這並非我方能主導、影響的，但他希望對台灣有更合理更好的稅率。

對於談判紅線的具體內容，是否會觸及放寬校園基改食品，鄭麗君強調，談判過程中，各國都會面對美國關稅貿易障礙談判範圍；但我方一定是以國民健康、科學依據、糧食安全作為談判原則。

至於賴政府主權基金的政策，是否為配合投資美國，卓榮泰表示，這與投不投資美國完全無關，主權基金要考慮國家的財政能力，「我們有這個能力往這個方向去想，且要非常慎重逐步進行，」絕非在一朝一夕，一年兩年的事情。

