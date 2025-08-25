台美關稅 鄭麗君證實美規進口車在談判範圍內

快訊

中央社／ 台北25日電

立委關注台美關稅談判是否涉及整車零關稅，行政院副院長鄭麗君說明，美車部分除關稅外，還有非關稅貿易障礙，美規車進口涉及相關安全、空污標準等，都在談判範圍裡面，談判底定後，所有細節會向國會、社會完整說明。

立法院會今天邀卓榮泰率相關部會首長提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時表示，外界傳聞美國希望台灣開放整車市場，對消費者來說，整車零關稅可降低負擔，且美方對日、韓都有此要求，詢問談判過程是否觸及整車免稅進口來台。

鄭麗君說明，美方的確會期待市場開放，台灣會基於產業利益、國民健康、糧食安全來討論、研商。美車部分除關稅外，還有非關稅貿易障礙，美規車進口會涉及相關安全、空污標準等，「都在談判範圍裡面」，談判底定後，所有細節會向國會、社會完整說明。

鄭麗君指出，目前都在技術性磋商過程，還沒進行總結性會議，8月1日回來後經過3次視訊，談判目標是再降對等關稅、爭取不疊加，因台灣9成逆差來自ICT、半導體，連動美方制定的232關稅政策，會一併磋商，達成一定共識後，美方會安排總結性會議。

王定宇追問，預計總結會議是否落在9月。鄭麗君回應，當然希望越快越好，但談判取決於雙方，盼能爭取稅率再降，談判相關細節無法逐一回應，是為了要維繫最好的談判結果，「3次視訊會議有一定進度」，希望盡快進入最關鍵的總結會議階段，持續研商中。

王定宇提到，比亞迪或其他中國電動車，不能透過泰國洗產地、傾銷來台，不僅影響談判，更影響國安與資安。不管改成任何名字、從哪裡來，「台灣絕對不讓你傾銷」。

卓榮泰表示，兩個原則，在台灣生產的，一定要符合逐年加嚴的本地化自製率；第二，中國產品無論繞道、貼牌、換牌過來，都嚴格管制，希望維持台灣產業、經濟安全、維持供應鏈的地位。經濟部次長何晉滄強調，中國品牌車不管從哪個地方，都全力防堵進到台灣。

卓榮泰解釋，很多業者還在做一些廣告，對社會會產生不實的狀況，他已要求經濟部跟業者談，不要做這些誤導性的廣告。王定宇表示，這些在搞遊說、置入性行銷的都該揭露，讓社會大眾知道是誰在收錢辦事；卓榮泰回應，會嚴格執行。

美方 王定宇 鄭麗君

