批賴清德活在同溫層 楊智伃酸：是去討教怎麼繼續飆爛車？

蔡清德總統與前總統蔡英文昨在官邸會晤，綠營讚是展現黨內團結、提升士氣。國民黨發言人楊智伃批評，賴清德仍舊選擇活在黨內、同溫層，還是不願意當全民總統，只想當唯我獨尊的賴清德主席；找蔡英文是去責怪車子太爛不好開，還是去討教怎麼繼續飆爛車？

楊智伃說，大罷免大失敗之後，賴清德仍舊毫無悔意，搞了一個勞民傷財、浪費社會資源、撕裂社會的大惡罷，不向全民道歉只向罷團說感謝。大罷免造成的社會撕裂與仇恨，朝野之間的衝突與對立，應該才是賴清德要先去解決的吧？

楊智伃說，賴總統上任超過一年多，大惡罷大失敗、民調持續下探、關稅仍是一團謎，但萊爾校長從來都不願意找在野黨主席釋出善意，好好溝通解決朝野問題。黨主席朱立倫多次呼籲應該朝野溝通，也提出五項改革呼籲，希望一起解決關稅問題、解決爭議；但賴總統在823大失敗之後，第一件事情竟然是去找蔡英文？

楊智伃批評，賴清德仍舊選擇活在黨內、同溫層，還是不願意當全民總統，只想當唯我獨尊的賴清德主席。看到他見蔡英文還笑得出來，真的令人感到悲哀，以前可能是「請蔡英文的網軍不要攻擊我，現在變成請蔡英文的網軍救救我？」

楊智伃酸，請蔡英文勸勸賴總統，勸勸他趕快完成團結國家第五講、第六講、第七講、第八講、第九講、第十講。趁現在還能講的時候趕快講，不然按照賴清德的飆車速度，很快2028年人民就會讓他沒位子講了。

