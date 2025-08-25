聽新聞
柯建銘面臨黨內逼宮？ 陳其邁：幹部非常辛苦、尊重黨團自主
726、823罷免投票重挫民進黨聲勢，立法院黨團總召柯建銘去留受關注，高雄市長陳其邁今天表示，朝小野大，擔任黨團幹部的人也非常辛苦，民主進步黨國會黨團有運作遵循的原則，尊重國會自主。
高雄市長陳其邁今天主持仁武八涳橋改建工程動土儀式，媒體聯訪時被問及民進黨黨團總召柯建銘去留問題，立委蔡其昌被點名接任，請問陳其邁看法。
陳其邁表示，黨團自主一向是民主進步黨國會黨團運作遵循的原則，因為朝小野大，在國會是少數黨，擔任黨團幹部的人非常辛苦，要整合意見也要對外溝通，這是一件苦差事，他想51席立委未來不管對外協調或政策論述，都有非常完整的機制。
陳其邁說，高雄市8席立委在國會表現非常好，一方面替高雄看緊建設預算，二方面也能夠在選區做好選民服務，有關國會裡面相關運作，包括朝野協商或黨團政策的形成，尊重黨團自主原則。
