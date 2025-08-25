快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

柯建銘面臨黨內逼宮？ 陳其邁：幹部非常辛苦、尊重黨團自主

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天針對立法院黨團總召柯建銘的去留發表看法，他認為朝小野大，民進黨黨團幹部非常辛苦。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天針對立法院黨團總召柯建銘的去留發表看法，他認為朝小野大，民進黨黨團幹部非常辛苦。記者徐白櫻／攝影

726、823罷免投票重挫民進黨聲勢，立法院黨團總召柯建銘去留受關注，高雄市長陳其邁今天表示，朝小野大，擔任黨團幹部的人也非常辛苦，民主進步黨國會黨團有運作遵循的原則，尊重國會自主。

高雄市長陳其邁今天主持仁武八涳橋改建工程動土儀式，媒體聯訪時被問及民進黨黨團總召柯建銘去留問題，立委蔡其昌被點名接任，請問陳其邁看法。

陳其邁表示，黨團自主一向是民主進步黨國會黨團運作遵循的原則，因為朝小野大，在國會是少數黨，擔任黨團幹部的人非常辛苦，要整合意見也要對外溝通，這是一件苦差事，他想51席立委未來不管對外協調或政策論述，都有非常完整的機制。

陳其邁說，高雄市8席立委在國會表現非常好，一方面替高雄看緊建設預算，二方面也能夠在選區做好選民服務，有關國會裡面相關運作，包括朝野協商或黨團政策的形成，尊重黨團自主原則。

陳其邁 朝小野大

延伸閱讀

婉拒柯建銘慰留 吳思瑤透露：昨不敢接電話

柯建銘：總召任期1年 讚吳思瑤、陳培瑜表現優異將慰留

王鴻薇推測柯建銘等4綠委將被檢討 或離職幫賴清德卸責

罷免開票結果／被問對罷免看法？柯建銘現身竹縣黨部 低調回應「問鄭朝方」

相關新聞

婉拒柯建銘慰留 吳思瑤透露：昨不敢接電話

823大罷免確定失敗，民進黨團爆發幹部請辭潮，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳...

卓榮泰：台美關稅談判「3爭取」 協議達成前不對外透露細節

美國對台灣的「20%+N」暫行關稅已上路超過半個月，行政院長卓榮泰今天指出，我方談判有「三個爭取」，包括爭取更合理稅率，...

影／蔡英文、賴清德見面象徵「派系整合」？ 陳其邁這樣回應

正值內閣改組之際，前總統蔡英文昨赴總統官邸為賴清德總統、副總統蕭美琴加油打氣及交換意見，外界好奇雙方談話內容。「英系」高...

總統拋設主權基金為投資美國？卓榮泰：無關

台美關稅談判持續進行中。民眾黨立委黃珊珊今詢問，賴清德總統拋出政府將成立主權基金，是否為配合投資美國？行政院長卓榮泰答詢...

批賴清德活在同溫層 楊智伃酸：是去討教怎麼繼續飆爛車？

蔡清德總統與前總統蔡英文昨在官邸會晤，綠營讚是展現黨內團結、提升士氣。國民黨發言人楊智伃批評，賴清德仍舊選擇活在黨內、同...

蕭美琴「反射照」露餡？蔡英文官邸合照修圖被抓包 網友驚呼：差太大了吧

前總統蔡英文近日在臉書發文，分享與現任總統賴清德、副總統蕭美琴在官邸會面的照片，強調三人就台灣內外局勢進行討論，呼籲民眾團結支持新任領導團隊。不過，照片一出，卻意外在網路上掀起另一波話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。