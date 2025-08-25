蕭美琴「反射照」露餡？蔡英文官邸合照修圖被抓包 網友驚呼：差太大了吧
前總統蔡英文近日在臉書發文，分享與現任總統賴清德、副總統蕭美琴在官邸會面的照片，強調三人就台灣內外局勢進行討論，呼籲民眾團結支持新任領導團隊。不過，照片一出，卻意外在網路上掀起另一波話題。
有網友發現，貼文中蕭美琴的形象與桌面反射所呈現的樣貌略有不同。包括瀏海位置、衣服胸口造型等細節，在反光處呈現與實際照片不一致的樣貌，引發外界揣測是否經過後製處理。有網友在PTT直呼：「這是怎樣啦XD」，也有人指出可能是為了美觀做簡單修圖，但仍掀起熱議。
網友對此也留言表示，「修一下不行喔管那麼多」、「女生修一下是無所謂，體面些」、「取景角度問題吧？」、「多根頭髮不能修掉也太嚴格」、「這是什麼益智題嗎，我看不出來」。
但也很多人指出就是有修圖，「修衣服徽章幹嘛」、「鏡中世界有另一個美琴」、「這也要修？」、「一定有修圖啦，小編沒注意桌面倒影不及格」、「告訴我剩什麼是真的」、「在親友告別式近距離觀察到的政客，只能說每個照片都修很大」。
