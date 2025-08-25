傅崐萁疾呼產業希望變絕望 鄭麗君：會用結果來證明努力

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天到立法院進行「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，央行總裁楊金龍（左起）、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君列席備詢。邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今天到立法院進行「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，央行總裁楊金龍（左起）、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君列席備詢。邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰今率副院長鄭麗君、相關部會首長及談判代表赴立法院針對台美關稅做專案報告。國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評，政府整天給希望，產業已經絕望。卓榮泰表示，直到上周五都還在談，都有進度；鄭麗君也說，會用結果來證明政府的努力。

傅崐萁批評，國家這一年空轉，從總統、行政院長到執政黨國會議員都在攻擊在野黨所謂「中共同路人」，企圖撕裂台灣、弱化在野力量，推動大罷免。卓榮泰除否認「沒有這樣事情」，也講到會加強溝通，像過去邀請在野黨到行政院談話至少兩次。

傅崐萁抨擊「才兩次？」，就講這次專報，從4月到現在5個多月，就是執政黨一直在護航；如今人民用選票做出決定，更大的民意已經出現。卓榮泰回應，內閣會做主要人事的調整，必須負起政治責任，但賴清德總統說這時候局勢要穩定，持續把相關工作組好。

傅崐萁指出，美國現有對我疊加關稅已經實施，政府說在談判，不能永無止境的等待。卓榮泰表示，現在還在努力，上周五也還有進度；因為美國對台灣逆差較大，還有232條款影響較多，在特別預算出來之前，也有以緩濟急方式方案。

鄭麗君也說，8月以來已與美國有3次視訊會議，當然希望談判愈快愈好，主要原因是我國出口七成為資訊及通訊技術（ICT）、半導體等，占逆差九成，連動影響232條款。傅崐萁批，還希望？產業都已絕望；鄭麗君強調，會用結果來證明政府的努力，全力努力，爭取更好稅率。

有關能源議題上，卓榮泰表示，會希望購買更多安全能源，而賴清德也講過，先進核能技術都是可以開放討論及學習的目標，只要可以解決安全問題、沒有核廢料的問題、社會有高度共識，就會成為台灣能源政策新的思考模式，而目前碳排量也是逐年下降。

另外，傅崐萁批評國防預算9495億元創新高，這與2001年的2377億元相比是剛好4倍，但經濟成長只有2.5倍。卓榮泰解釋，這次是以北約通案算法，海巡、退撫都計入，與當時不一樣，同時也是基於維護國家主權安全、對應不對稱戰爭等，賴清德今年也核定各項軍人加給，待釋憲結果後看編或不編。

