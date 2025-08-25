快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

婉拒柯建銘慰留 吳思瑤透露：昨不敢接電話

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

823大罷免確定失敗，民進黨團爆發幹部請辭潮，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳思瑤今天上午受訪透露，柯總召昨天打很多通電話給她，但她不敢接，強調會做到8月底；黨團書記長陳培瑜也說接到電話，但黨團應有人比她更適合。

兩波大罷免慘遭完封，重啟核三公投同意票大幅領先不同意票，民進黨開始進行內閣改組以回應民意，而民進黨團幹部也有一波請辭潮。吳思瑤昨天率先請辭，副幹事長林楚茵、黨團正副書記長陳培瑜、林月琴、郭昱晴也提出辭呈，目前僅剩總召柯建銘、副幹事長王義川尚未表態。

吳思瑤今天上午受訪透露，剛剛質詢完接到柯建銘電話，昨天柯總召也打很多通，但她不敢接，而剛剛柯總召打來則是交代今天還有修憲委員會、黨團其他會議等；吳思瑤強調「反正我會到8月底」，也許有其他黨團同仁願意承擔責任，「所以不怕找不到人」。

吳思瑤指出，依照黨團內規，幹事長、書記長等職位都是以每會期為單位，所以每個會期末要重組戰力，這都是再正常不過的事。而她個人也刷新民進黨團紀錄，連續三個會期擔任幹事長，她認為行政、立法一體，當行政團隊積極進行人事改組，黨務部門也補強戰力，那社會也會期待看到民進黨團新氣象。

吳思瑤強調，民進黨51戰隊有非常多優秀同仁們，大家也應當有機會參與黨團幹部歷練，她自己這一年半來刻苦銘心，「比阿信更阿信、比苦命更苦命」，但這都是從政生涯珍貴的學習經歷，所以黨團同仁應當也有機會歷練。

被問到是否接受柯建銘慰留？陳培瑜說，她有接到柯建銘1通電話，但她跟柯建銘說，過去擔任民進黨團書記長要2屆以上立委比較有機會，她這會期擔任幹部算是破例，她努力學習跟上書記長工作，儘管很多會議無法第一時間表現太好，但相信黨團重組後，可以看到更多比她資深優秀的委員擔任職務。她會回到辦公室做原本的政策、政治工作，討論不會停止，但擔任書記長「應該有人比我更適合」。

民進黨 吳思瑤 柯建銘

延伸閱讀

民進黨團爆請辭潮僅剩他沒表態 王義川反應曝光

柯建銘多次慰留 吳思瑤、陳培瑜仍堅辭

柯建銘：總召任期1年 讚吳思瑤、陳培瑜表現優異將慰留

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

相關新聞

婉拒柯建銘慰留 吳思瑤透露：昨不敢接電話

823大罷免確定失敗，民進黨團爆發幹部請辭潮，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳...

卓榮泰：台美關稅談判「3爭取」 協議達成前不對外透露細節

美國對台灣的「20%+N」暫行關稅已上路超過半個月，行政院長卓榮泰今天指出，我方談判有「三個爭取」，包括爭取更合理稅率，...

影／蔡英文、賴清德見面象徵「派系整合」？ 陳其邁這樣回應

正值內閣改組之際，前總統蔡英文昨赴總統官邸為賴清德總統、副總統蕭美琴加油打氣及交換意見，外界好奇雙方談話內容。「英系」高...

總統拋設主權基金為投資美國？卓榮泰：無關

台美關稅談判持續進行中。民眾黨立委黃珊珊今詢問，賴清德總統拋出政府將成立主權基金，是否為配合投資美國？行政院長卓榮泰答詢...

批賴清德活在同溫層 楊智伃酸：是去討教怎麼繼續飆爛車？

蔡清德總統與前總統蔡英文昨在官邸會晤，綠營讚是展現黨內團結、提升士氣。國民黨發言人楊智伃批評，賴清德仍舊選擇活在黨內、同...

蕭美琴「反射照」露餡？蔡英文官邸合照修圖被抓包 網友驚呼：差太大了吧

前總統蔡英文近日在臉書發文，分享與現任總統賴清德、副總統蕭美琴在官邸會面的照片，強調三人就台灣內外局勢進行討論，呼籲民眾團結支持新任領導團隊。不過，照片一出，卻意外在網路上掀起另一波話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。