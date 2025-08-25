婉拒柯建銘慰留 吳思瑤透露：昨不敢接電話

823大罷免確定失敗，民進黨團爆發幹部請辭潮，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳思瑤今天上午受訪透露，柯總召昨天打很多通電話給她，但她不敢接，強調會做到8月底；黨團書記長陳培瑜也說接到電話，但黨團應有人比她更適合。

兩波大罷免慘遭完封，重啟核三公投同意票大幅領先不同意票，民進黨開始進行內閣改組以回應民意，而民進黨團幹部也有一波請辭潮。吳思瑤昨天率先請辭，副幹事長林楚茵、黨團正副書記長陳培瑜、林月琴、郭昱晴也提出辭呈，目前僅剩總召柯建銘、副幹事長王義川尚未表態。

吳思瑤今天上午受訪透露，剛剛質詢完接到柯建銘電話，昨天柯總召也打很多通，但她不敢接，而剛剛柯總召打來則是交代今天還有修憲委員會、黨團其他會議等；吳思瑤強調「反正我會到8月底」，也許有其他黨團同仁願意承擔責任，「所以不怕找不到人」。

吳思瑤指出，依照黨團內規，幹事長、書記長等職位都是以每會期為單位，所以每個會期末要重組戰力，這都是再正常不過的事。而她個人也刷新民進黨團紀錄，連續三個會期擔任幹事長，她認為行政、立法一體，當行政團隊積極進行人事改組，黨務部門也補強戰力，那社會也會期待看到民進黨團新氣象。

吳思瑤強調，民進黨51戰隊有非常多優秀同仁們，大家也應當有機會參與黨團幹部歷練，她自己這一年半來刻苦銘心，「比阿信更阿信、比苦命更苦命」，但這都是從政生涯珍貴的學習經歷，所以黨團同仁應當也有機會歷練。

被問到是否接受柯建銘慰留？陳培瑜說，她有接到柯建銘1通電話，但她跟柯建銘說，過去擔任民進黨團書記長要2屆以上立委比較有機會，她這會期擔任幹部算是破例，她努力學習跟上書記長工作，儘管很多會議無法第一時間表現太好，但相信黨團重組後，可以看到更多比她資深優秀的委員擔任職務。她會回到辦公室做原本的政策、政治工作，討論不會停止，但擔任書記長「應該有人比我更適合」。

