民進黨團爆請辭潮僅剩他沒表態 王義川反應曝光
大罷免全軍覆沒，府院黨啟動人事調整，民進黨立院黨團也被點名，幹事長吳思瑤等多名幹部已表態不續任，總召柯建銘則稱自己任期是一年，會帶領民進黨團，目前僅剩副幹事長王義川尚未發聲。王義川今早被媒體問及是否請辭時僅說「先聽一下卓院長的報告」，隨即快步進入議場。
民進黨團昨起爆發請辭潮，連任三會期的幹事長吳思瑤開第一槍表態不續任黨團幹事長，主張黨團幹部改組，重整隊形，書記長陳培瑜同步發文，此後副書記長林月琴、郭昱晴，以及副幹事長林楚茵也陸續表態卸下黨團幹部職務；柯建銘則稱以上幹部表現優異，將慰留。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言