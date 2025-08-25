快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

民進黨團爆請辭潮僅剩他沒表態 王義川反應曝光

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片

大罷免全軍覆沒，府院黨啟動人事調整，民進黨立院黨團也被點名，幹事長吳思瑤等多名幹部已表態不續任，總召柯建銘則稱自己任期是一年，會帶領民進黨團，目前僅剩副幹事長王義川尚未發聲。王義川今早被媒體問及是否請辭時僅說「先聽一下卓院長的報告」，隨即快步進入議場。

民進黨團昨起爆發請辭潮，連任三會期的幹事長吳思瑤開第一槍表態不續任黨團幹事長，主張黨團幹部改組，重整隊形，書記長陳培瑜同步發文，此後副書記長林月琴、郭昱晴，以及副幹事長林楚茵也陸續表態卸下黨團幹部職務；柯建銘則稱以上幹部表現優異，將慰留。

幹部 民進黨 王義川

延伸閱讀

柯建銘多次慰留 吳思瑤、陳培瑜仍堅辭

王鴻薇推測柯建銘等4綠委將被檢討 或離職幫賴清德卸責

王義川助攻？盧秀燕粉底液網拍「15天賣100罐」 櫃姐一句話好殘酷

捲性平爭議林佳龍誇王義川表現成熟 被問成熟在哪他這樣回

相關新聞

卓榮泰：台美關稅談判「3爭取」 協議達成前不對外透露細節

美國對台灣的「20%+N」暫行關稅已上路超過半個月，行政院長卓榮泰今天指出，我方談判有「三個爭取」，包括爭取更合理稅率，...

民進黨團爆請辭潮僅剩他沒表態 王義川反應曝光

大罷免全軍覆沒，府院黨啟動人事調整，民進黨立院黨團也被點名，幹事長吳思瑤等多名幹部已表態不續任，總召柯建銘則稱自己任期是...

柯建銘多次慰留 吳思瑤、陳培瑜仍堅辭

「黨內應該有其他同仁可以承擔幹事長的職位，黨團也要加強溝通！」綠委吳思瑤25日被問到面對綠營總召柯建銘慰留，是否會辭去幹部時，雖未明確表示拒絕，但言語間形同確定辭職，陳培瑜也確定將辭去書記長；吳思瑤強調，希望未來立委能更幫助行政團隊提出對案，而非一味防守。

首次立院備詢談關稅談判進度 鄭麗君：返台後與美三度視訊會議

美國對我課徵20%關稅，台美談判持續進行當中，行政院副院長鄭麗君今天首次站上備詢台，指上周仍有三度進行視訊會議，希望爭取...

國民黨主席交棒議題延燒 侯友宜表態「沒考慮過」

國民黨主席朱立倫表態希望交棒，但台中市長盧秀燕已明確表示不參選，引發外界關注國民黨後續布局。新北市長侯友宜今出席「興穀國...

【重磅快評】救援賴清德再上路 蔡英文入鏡不入局

大罷免全軍覆沒，藍白守住濁水溪以北城池；核三公投催出南部票倉警訊。賴清德耗時逾一年的「政變」慘敗，後座力不斷衝擊權力基礎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。