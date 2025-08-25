民進黨團爆請辭潮僅剩他沒表態 王義川反應曝光

大罷免全軍覆沒，府院黨啟動人事調整，民進黨立院黨團也被點名，幹事長吳思瑤等多名幹部已表態不續任，總召柯建銘則稱自己任期是一年，會帶領民進黨團，目前僅剩副幹事長王義川尚未發聲。王義川今早被媒體問及是否請辭時僅說「先聽一下卓院長的報告」，隨即快步進入議場。

民進黨團昨起爆發請辭潮，連任三會期的幹事長吳思瑤開第一槍表態不續任黨團幹事長，主張黨團幹部改組，重整隊形，書記長陳培瑜同步發文，此後副書記長林月琴、郭昱晴，以及副幹事長林楚茵也陸續表態卸下黨團幹部職務；柯建銘則稱以上幹部表現優異，將慰留。

