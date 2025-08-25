柯建銘多次慰留 吳思瑤、陳培瑜仍堅辭

「黨內應該有其他同仁可以承擔幹事長的職位，黨團也要加強溝通！」綠委吳思瑤25日被問到面對綠營總召柯建銘慰留，是否會辭去幹部時，雖未明確表示拒絕，但言語間形同確定辭職，陳培瑜也確定將辭去書記長；吳思瑤強調，希望未來立委能更幫助行政團隊提出對案，而非一味防守。

確定不接受慰留

823大罷免確定失敗，民進黨立院黨團幹部吳思瑤、陳培瑜、林楚茵、林月琴、郭昱晴等人紛紛提出辭呈，吳思瑤接受聯訪時表示，既然府院都有改組回應民意期待，立法院黨團也不能置身事外。被媒體問到是否明確拒絕柯建銘慰留？吳思瑤苦笑說，其實每個會期黨團幹部都會有調動，盼外界不要認為是「逼宮」。

有記者詢問，為何不等到831之後才請辭？吳思瑤回應表示，其實726她就有思考要交棒，讓黨內其他立委可以經歷黨團幹事長的歷練。她希望未來黨團能夠擴大決策與參與，過去副書記長等幹部大多是由不分區立委承擔，未來希望所有立委都能協助行政團隊，將議題設定的權力拿回來。

年改不能走回頭路

陳培瑜在吳思瑤聯訪一段時間後也到現場受訪，兩人見面都忍不住互相擁抱。陳培瑜則說，過去書記長大多是擔任兩任以上的立委才能擔任，過去也感謝很多資深立委的協助與幫忙，「也有接到柯總召電話！」但她認為有許多比她還要資深的立委適合擔任書記長，因此也婉拒連任。

媒體詢問，國民黨預告823以後將進行年改修法，吳思瑤強調，在年改可能破產下，照顧軍公教人員應該以現職現役為優先，而非回補退休金給退休公教人員，年金改革不能捨本逐末，國民黨要多傾聽年輕公教人員的心聲；針對國軍待遇，吳思瑤說，總統賴清德已經加薪了，相關法案將釋憲，在野黨若有疑慮，應不要再繼續杯葛大法官人事。

