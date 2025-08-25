首次立院備詢談關稅談判進度 鄭麗君：返台後與美三度視訊會議

美國對我課徵20%關稅，台美談判持續進行當中，行政院副院長鄭麗君今天首次站上備詢台，指上周仍有三度進行視訊會議，希望爭取到更合理的對等關稅及不疊加稅率，而同時美方也正在進行對半導體業的232條款調查，未來也將一併爭取相關優惠方案，談判團隊一定會全力以赴。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告。民進黨立委吳思瑤質詢時指出，立法院本會期開議至今，行政院長21度列席院會備詢，其中就有7次專案報告，而行政院副院長更是首次站上備詢台，代表面對國會監督，行政團隊絕不逃避。

吳思瑤認為，面對關稅談判必須化險為夷、布局未來轉危為安，看在失敗者主義眼中，關稅大作戰恐怕會是大災難，然而看在做好準備的人眼中，台灣不當犧牲者而要當獲利者，台灣要在國際經貿新秩序搶得先機、創造無可取代的地位，國際談判不能只是因應眼前的輸贏，更是要對準長程國家經貿發展的願景。

鄭麗君答詢時表示，感謝立法院會邀請，因此得以上台備詢，目前我國取得階段性談判結果，亦即原有稅率加上對等關稅20％，談判團隊還在持續努力當中，自己自8月3日清晨自美國返台，先前已二度與美方視訊，上周五已經進行第三次視訊會議，「台美雙方還在持續談判當中。」

有關後續談判目標，鄭麗君也說明，我國要爭取更好、更合理的對等關稅，同時爭取不疊加稅率。根據我國出口結構，超過七成是半導體產品，美國正在進行232調查，希望台美雙方一併協商，爭取後續可能優惠方案，談判團隊一定會全力以赴。

吳思瑤指出，先前有媒體報導，鉅細靡遺說明談判進程，行政院澄清內容為謠言。鄭麗君表示，行政院經貿辦公室、相關部會已經做出說明，該媒體引述內容與實際情形有所出入，而且未向經貿辦及相關部會查證，台美一旦達成協議，一定會送國會審議，也會向社會充分說明。

吳思瑤再指，台美談判沒有黑箱作業，甚至做到前所未有的公開透明，8月7日更主動向國會揭露保密協議，對於在野黨所謂黑箱等說法，這是萬萬不可接受。鄭麗君則說，目前沒有其他國家出示保密協議，談判團隊基於公開透明的原則，透過機密會議的方式向國會說明。

吳思瑤表示，談得好跟談得快，我國選擇談得好，「只要能夠繼續談就是好事」，但是國會不能成為談判的不利因素，呼籲在野黨立委撤回「離島建設條例」修正草案，這種幫助洗產地的條例，恐將成為談判不利因素。

卓榮泰回應，「針對這個條例，行政院完全支持委員所說」，現在對內要展現團結一致，對於洗產地、違規轉運的防止，我國政府有能力也有責任做好，雖然不見得直接對談判有利，但是能夠展現保護我國產業，「也讓世界覺得這個區域的經濟安全，我們有責任，對我們是加分。」

