國民黨主席交棒議題延燒 侯友宜表態「沒考慮過」
國民黨主席朱立倫表態希望交棒，但台中市長盧秀燕已明確表示不參選，引發外界關注國民黨後續布局。新北市長侯友宜今出席「興穀國小操場興建地下停車場統包工程」完工視察暨棒球練習場及運動場啟用活動時表示，參選是個人意願，自己「從頭到尾都沒有考慮」，並強調團結才是最重要的。
侯友宜說，他尊重並理解朱立倫與盧秀燕的決定，黨主席人選應透過公平競爭產生，黨內都會全力支持。他指出，國民黨是一個為國政、為人民、為市政努力的團隊，「大家團結在一起，努力往前走才是最重要的」。
至於外界關注他是否願意承擔黨主席，侯友宜再度澄清「個人都沒有考慮」，強調自己最重視團結，也會支持承擔黨主席的人選，「我們一起團結加油，在各自崗位上努力，不辜負人民的期待」。
