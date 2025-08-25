卓榮泰：台美關稅談判「3爭取」 協議達成前不對外透露細節

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴立法院專案報告並備質詢。圖／報系資料照

美國對台灣的「20%+N」暫行關稅已上路超過半個月，行政院長卓榮泰今天指出，我方談判有「三個爭取」，包括爭取更合理稅率，一併磋商針對半導體產業的「232條款」，及不疊加既有稅率；他並提到商業談判、朝野協商及國際談判，稱三者共通點在於何時拿出最後條件，但依據國際談判慣例，協議達成前通常不會對外透露，但達成後將立即說明，並將協議文本送國會審議。

卓榮泰接著喊話朝野立委能理解國際談判難度，給予談判代表信心，並理解政府對國內產業的各項支持，儘速審議韌性特別條例修正案，行政院會據此提出完整的特別預算，用最快速度讓國內產業支持。

立法院會今天邀卓榮泰率副院長鄭麗君、相關部會首長及談判代表，提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告，並備質詢。

卓榮泰指出，據2024年統計資料，美國從台灣進口值分別為工業1128.6億美元、農業8.9億美元。我國所有輸美產品既有稅率平均為3.3%。工業產品平均既有稅率3.1%，多數稅率在5%以下，其中82.5%貿易值為零關稅；農業產品平均既有稅率5%，多數稅率在10%以下，43.4%貿易值為零關稅。

針對半導體232調查，卓榮泰說，目前排除鋼鋁、汽車零組件、藥品、半導體等品項，台美雙方會持續就未來進展進行談探，美方未來亦不排除新增課稅項目。

他說，除了考量輸美稅率負擔，政府也會觀察競爭對手的稅率高低，「產業競爭力絕非取決單一因素，而是多方影響，會積極透過談判代表團持續爭取」。

卓榮泰提及，美方7月31日宣布台灣對等關稅自32%降至20%，經政府委託智庫估算，對我國出口、產值、GDP及就業的影響，較4月初衝擊評估減緩約5成；個別產業衝擊方面，工業包括工具機、手工具、水五金、重電、塑膠製品；農產品為蝴蝶蘭、毛豆、鬼頭刀等。

另勞動部統計，跟去年同期相比，4月7號到8月15號，受美國關稅影響實施減班休息共73家，人數達2388人。

卓榮泰表示，政府已在韌性特別條例中規劃產業支持方案930億元，含括工業、農業部分支持，目前美國對等關稅政策已上路，在特別預算通過前，已責成各部會「移緩濟急」給予產業必要支持，在接下來提出的韌性條例修正案中也預留200億元預算額度，盼朝野立委支持。

針對整體談判情形，卓榮泰感謝鄭麗君帶領的談判團隊，歷經四次實體協商，以及無數次視訊會議，目前這些會議還在進行當中，雖然還沒達成最後協議，但觸及對等關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性、經濟安全等「技術性磋商」皆已完成，「踏出了很快的第一步」。

他說明，台美未達協議是因尚未進行總結會議，且台灣是美國第6大逆差國，逆差金額9成來自半導體，涉及美方正在進行的232條款，需更多時間溝通相關議題及供應鏈合作，未來也會秉持國家及產業利益、維護國民健康、糧食安全進行談判。

他提到，商業談判需要高明技巧，朝野協商需要有取有捨，國際談判更要堅持國家立場及利益，難上加難，三者的共通點是「什麼時候才拿出最後條件」，根據國際談判慣例，談判細節和最終協議達成前，通常不會對外完整說明；但協議達成後，會立即向國會與社會完整說明協議內容，並依「條約締結法」將協議文本送交國會審議，也提出衝擊影響評估。

稅率 卓榮泰 朝野協商

