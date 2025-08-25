【重磅快評】救援賴清德再上路 蔡英文入鏡不入局

大罷免全軍覆沒，藍白守住濁水溪以北城池；核三公投催出南部票倉警訊。賴清德耗時逾一年的「政變」慘敗，後座力不斷衝擊權力基礎。綠營不滿他迴避責任，只作表面功夫，各種批評究責暗潮湧動，側翼大軍也加入內戰，隱然有逼宮趨勢。蔡英文赴總統官邸探望賴清德，事後兩人分別以臉書公告周知。細膩的操作，透露蔡英文在大罷免與公投的處理，並不替賴清德背書。

大選前，蔡英文與賴清德、蕭美琴合拍《在路上》短片。昨天，賴清德PO出官邸門前合影，除原班人馬，還多了國安會諮詢委員黃重諺。他是蔡英文親手栽培的核心幕僚，擁有府院黨完整工作經歷，是少數蔡英文交接給賴清德的班底，不過未能進入賴清德小小決策圈。

相比《在路上》強調交棒，這回蔡英文像道路救援加油打氣。賴清德發文強調，公投與罷免結束，「我們一致認為，民主價值在於不同聲音被聽見，共識被凝聚」，宣示未來要與眾人「合作」。並藉圖宣告黃重諺「上車」，強烈展示安撫綠營的用意。

蔡英文也發文公布「回老家」，延續一貫的「團結」呼籲，照片是三人在室內聊天，沒有其他人。值得注意的是，她隻字不提大罷免與公投，僅說「我們就國內外局勢發展討論很多」。

這篇不到一天有近九萬人按讚，六千多人留言表達懷念、稱許她是定心丸、或請她好好教威廉治國，甚至支持她2028回鍋參選。一篇短文像是許願池，承載綠營支持者在罷免慘敗後的互勉與期待再出發。

賴清德在823前啟動人事改組，企圖讓敗北結果提前翻頁，怎料黨內與支持者都不埋單。徐國勇接黨秘書長，擋不住究責聲浪。賴總統雖提出「四項調整」，但實際行動卻背道而馳。卓榮泰留任及立院總召柯建銘賴著不走，都預示朝野格鬥將繼續，根本不可能作到「調整行政、立法互動，加強對話」。眼見內閣持續空轉，政績掛零，只會加劇社會對賴政府惡感，基層對地方大選焦慮悲觀，人心浮動。

賴總統請出蔡英文救場，安排英系人馬上車就位，能否算釋權都還難說。畢竟黃重諺、接任政院秘書長的張惇涵原本就留在賴團隊，只是賴清德並未人盡其才。嚴格來說，賴清德權力內圈，府內除「啦啦隊長」潘孟安，並無其他派系加入；賴卓體制未變。賴緊握黨權，徐國勇只是執行者。有無權力分享，指標之一是地方大選提名，但目前嘉南高屏還是「信賴當道」。

賴清德心繫連任，卸責到底以免跛腳。泛綠陣營負評不斷，顯然光找蔡英文救援並不足以療傷止痛。蔡總統任內兩次地方大選慘敗，都以請辭黨主席負責，交由派系認可人選代理黨職。此時泛綠陣營「呼叫小英」繞樑不絕，並非只是空想。不過，蔡英文是清醒人，入鏡卻不入局。

