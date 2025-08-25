砲轟行政院普發現金加薪反覆 王浩宇：綠支持者都難幫忙辯護

大罷免之後，針對普發現金與國軍招募、軍公教加薪議題，行政院立場反覆不定，民進黨前桃園市議員王浩宇昨天來連續在臉書痛批行政院、表示，不管是普發10000或志願役加薪，國民黨就是在故意搞事，一開始就該跟民眾講清楚，連支持者都難以幫忙解釋。

王浩宇在臉書連續發文「行政院，真是有夠白痴！」和「對行政院我只想罵髒話」！痛批行政院，王表示，從頭到尾，立委提案增加預算就是假議題，行政立法分立，立法院本來就不能增加預算，不管是普發10000或志願役加薪，行政院一下說要發，一下說不要發，志願役加薪又不講清楚要不要，讓賴清德簽了總統令後又不編列預算，搞到國軍內部亂七八糟，一堆招募當初說的話，進來又不算。

王浩宇表示，立法院明明不能增加預算、只能刪減預算，行政院一開始就要講清楚、態度明確，「怎麼會讓總統去承擔簽署責任」，大部分國軍招募都認為會加薪，突然又沒有了，「這對士氣多大的打擊？」，普發現金10000的提案「違憲的東西」，台派大家努力解釋，最後行政院要重新提案幫藍白解套，「到底在搞什麼鬼？」

王呼籲「至少學一下「蘇貞昌是怎麼做的」，他並批評綠營上下不同調、表示，我們在反核，民進黨智庫的高層卻在那邊支持核電，「連綠營支持者都不知道怎麼幫忙解釋」，現在支持度搞到這樣，「我真的覺得是自找的」。 民進黨前桃園市議員王浩宇在臉書痛批行政院普發10000或志願役加薪作法，讓支持者難以辯護。圖／取自王浩宇臉書

