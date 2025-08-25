砲轟行政院普發現金加薪反覆 王浩宇：綠支持者都難幫忙辯護
大罷免之後，針對普發現金與國軍招募、軍公教加薪議題，行政院立場反覆不定，民進黨前桃園市議員王浩宇昨天來連續在臉書痛批行政院、表示，不管是普發10000或志願役加薪，國民黨就是在故意搞事，一開始就該跟民眾講清楚，連支持者都難以幫忙解釋。
王浩宇在臉書連續發文「行政院，真是有夠白痴！」和「對行政院我只想罵髒話」！痛批行政院，王表示，從頭到尾，立委提案增加預算就是假議題，行政立法分立，立法院本來就不能增加預算，不管是普發10000或志願役加薪，行政院一下說要發，一下說不要發，志願役加薪又不講清楚要不要，讓賴清德簽了總統令後又不編列預算，搞到國軍內部亂七八糟，一堆招募當初說的話，進來又不算。
王浩宇表示，立法院明明不能增加預算、只能刪減預算，行政院一開始就要講清楚、態度明確，「怎麼會讓總統去承擔簽署責任」，大部分國軍招募都認為會加薪，突然又沒有了，「這對士氣多大的打擊？」，普發現金10000的提案「違憲的東西」，台派大家努力解釋，最後行政院要重新提案幫藍白解套，「到底在搞什麼鬼？」
王呼籲「至少學一下「蘇貞昌是怎麼做的」，他並批評綠營上下不同調、表示，我們在反核，民進黨智庫的高層卻在那邊支持核電，「連綠營支持者都不知道怎麼幫忙解釋」，現在支持度搞到這樣，「我真的覺得是自找的」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言