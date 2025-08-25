【專家之眼】八日當空：特別預算齊出，人民如烈日焚身

上古神話載曰：堯時天有妖孽，十日並出；焦禾稼，殺草木，而民無所食。不惟中國，其他古代民族與文化中，亦有多個太陽同現空中的傳說。上古民智待開，先人藉此寓意氣象失序、萬物衰敗、黎庶無以為生。今日之台灣，國家亦有妖孽乎？

近年來，中央政府頻繁動用特別預算，單一年度同時執行多件，早已是常態，財政運作猶如「烈日齊出」。依目前規劃，年底前中央政府將破天荒地同時執行八件預算，可謂為「財政天文」奇觀。

此刻，除今年度中央政府總預算及附屬單位預算之外，已有四件特別預算正同步執行中，包括《前瞻基礎建設計畫第5期》、《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果》、《海空戰力提升計畫採購》以及《新式戰機採購》計畫。

此外，另有兩件特別預算正積極編制中，分別為《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性》及《丹娜絲颱風與728豪雨災後復原重建》。若再將行政院院會審議中的《防衛韌性特別條例》所衍生之預算納入，全年特別預算件數，將再增加三件。

屆時，一件總預算、七件特別預算，正如「八日當空」，不僅會燒盡國人省吃節用繳納給國庫的血汗錢，還會留下龐大債務，壓垮下一代子孫。此等國家財政亂象，凸顯了財政管理與財政紀律的重要性。

良善的財政管理，必須滿足政府施政所需的財源，並在制定收入與支出政策時，兼顧資源有效配置與社會整體分配的公平，以維繫國家與經濟的永續發展。為實現此一目標，財政紀律的規範，不可或缺。然而，我國特別預算浮濫的現況，正清楚顯示財政紀律已經出現破口。

首先，財政紀律尤其強調對政府支出成長的節制，特別預算卻造成支出膨脹。以蔡英文政府八年為例，五件特別預算的歲出金額合計約2.5兆；賴清德總統上任僅滿一年，尚未出現重大經濟變故或全球疫情等災變，即將新增的三件特別預算，合計金額也已高達7,676億元。

其次，特別預算多以特別條例為法源依據，並附帶舉債不受債限約束、經費屬性與流用較寬鬆的「豁免條款」（escape clauses），從而逾越既有財政紀律的框架。以蔡英文任內的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》為例，甚至為因應緊急需要，訂有行政機關可在預算案完成法定程序前，先行動支經費的空白授權，行政院猶如手握皇帝旨意的「尚方寶劍」，可以「先斬後奏」，談何紀律可言？

最後，由於特別預算相較一般預算較不受財政紀律規範，對於行政操作而言，「特別」預算其實是「特別好用」的預算；受限制少、行政權裁量空間大。行政機關在推動政事支出時，自然傾向以特別預算取代一般預算，更進一步破壞財政紀律，最終可能使國家財政陷入「死亡螺旋」。

「十日並出」之際，堯乃命羿射殺九日；「萬民皆喜，置堯以為天子。」而今台灣特別預算浮濫，如果仍須等待「聖人」與「射手」的出現方纔能導正，那文明與法治的意義又何在？

