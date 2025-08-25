卓榮泰：拚降對等關稅且不疊加 協議文本送國會審議

行政院長卓榮泰今天將針對台美關稅談判赴立法院專案報告，他在書面報告指出，台灣目標是爭取更好的對等關稅稅率，並一併協商232條款，且努力爭取不以疊加既有稅率方式計算；一旦達成協議，會將完整協議文本送交國會審議。

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%。卓榮泰今天將赴立法院提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。

針對對等稅率計算方式，卓榮泰在書面報告指出，美方在4月2日與7月31日公告計算方式，都是「輸美產品既有稅率」加上「對等關稅」，「輸美既有稅率」是指美國對全球的最惠國稅率（MFN），目前僅歐盟因已與美方達成協議，而有不同計算方式。

卓榮泰說，依據2024年統計，美國從台灣進口值分別為工業1128.6億美元、農業8.9億美元。台灣所有輸美產品既有稅率平均為3.3%。

針對美國年度貿易障礙報告關切台灣的非關稅議題，卓榮泰說，台灣以維護國民健康為原則，並在符合科學證據、國際標準、國際經貿規範求取平衡；此外，台美對增進供應鏈韌性有高度共識，特別是違規轉運，台美致力共同打擊洗產地，也討論高科技貨品出口管制、投資安全的精進做法。

至於採購方面，卓榮泰指出，台美雙方基於糧食安全、能源安全考量，盼能增進自美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等農工產品。投資部分，台美產業長期互補，近年台美投資關係熱絡，雙方都認為擴大雙邊投資可增進彼此共榮發展，打造促進及便捷跨境投資的最佳環境。

卓榮泰表示，20%的暫時性稅率是談判階段性結果，台美尚未達成協議，一方面是因時程而尚未進行最終總結性會議，另一方面是台灣為美國第6大貿易逆差國，2024年貿易逆差達739.2億美元，其中9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等資通訊（ICT）產業，涉及美方正在進行的「232條款」調查，美方相關關稅政策還在研議，因此台美雙方需要更多時間溝通232條款相關議題及供應鏈合作。

卓榮泰說，後續談判目標，將爭取更有利、更合理的對等關稅，以及一併磋商232條款，在達成對等關稅協議過程中，也會努力爭取不以疊加既有稅率方式計算。

卓榮泰也說，未來一旦與美方達成協議，行政團隊會立即向國會與社會完整說明協議內容，並將完整協議文本送交國會審議，也將同時提出衝擊影響評估。

針對衝擊影響評估，卓榮泰說，美方7月31日宣布將台灣對等關稅從32%調降至20%，經委託智庫估算，對台灣出口、產值、GDP及就業的影響，較4月初的衝擊評估減緩約5成。此外，截至8月15日通報受關稅影響實施「減班休息」事業單位共73家、影響2388人，主要行業有機械設備製造業、金屬製造、其他運輸工具如軌道車輛、航空器、電動代步車等，及其零件製造業。

個別產品衝擊方面，卓榮泰說，工業包括工具機、手工具、水五金、重電；農產品方面則包括蝴蝶蘭、毛豆與鬼頭刀。行政院已責成各部會先以「移緩濟急」方式，給予受衝擊產業必要支持。為支持產業，政院於14日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，函請立法院審議，盼立委支持。

