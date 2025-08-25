預算中心：追加預算回編率高 弱化立院職權

立法院明天將由行政院長卓榮泰報告「追加預算案」，立法院預算中心有關該案的報告也出爐，直指追加預算回編率高，恐弱化立院職權。

針對這項追加預算，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，因不少地方政府「嗷嗷待哺」，所以對一般性補助款等項目還是會通過，其他項目會嚴格審查；國民黨立委賴士葆也說，今年刪減比例是歷年最低，追加減扣除不該給的，至少一五○億元要還給國庫。

據立法院預算中心「一一四年度中央政府總預算追加預算案」評估報告指出，政院所提追加預算案並未逐項說明追加的理由，過於簡略，不利立院審議，且回顧今年總預算規模是歷年之冠，若排除撥補台電虧損因素，刪減率為近年最低，僅百分之○點六五；若加計追加預算案數，今年總預算再創新高。

該評估報告還說，這次追加減預算案回編率頗高，近半數主管部會預算刪減數的回編率高達三成以上，其中內政部主管甚超逾九成，部分回編項目有違立院刪減不經濟或無效率支出的初衷，整體來看恐弱化立法院預算審議職權；有部分增編項目的適法性及妥適性也有待商榷，有關單位應具體說明追加回編原因，以符法制，並維護立法院預算審議權。

王鴻薇坦言，扣掉台電一千億元不算，立院其實只有刪除一千多億元預算，結果現在追加減預算就增加八七八億元，等於行政院要回八至九成預算；但現在不少地方政府都嗷嗷待哺，甚至為此去借款，因此一般性補助款六三六億元應該還是會通過，另外軍人加給及原住民禁伐補償等，應該也都會順利通過。至於剩下的一百三十億元左右就會嚴審，當中已經抓出政府有回編媒宣費，很多項目根本重複報帳，這些都會嚴格審查。

賴士葆也說，不算台電，對比歷年總預算，今年僅刪除百分之○點六五，相比歷年至少百分之一起跳實在很低，但追加減預算該給的就會給，不該給的一定嚴審，扣除一般性補助款等較合理的項目，至少應該要有一五○億元要還給國庫。

