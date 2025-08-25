鳥籠公投投票率低 藍白擬修法「重回公投綁大選」

核三重啟公投未通過，在野黨有意修法「重回公投綁大選」。民眾黨立院黨團總召黃國昌昨天表示，民進黨把公投鎖進鳥籠，現在必須重新解放出來；國民黨團書記長王鴻薇也表態支持，談及國民黨立委有相關修法提案，未來要讓公投真正反映全體民意。

核三重啟公投上周落幕，儘管所有縣市同意票皆高於不同意票，然而未達投票權人總數四分之一門檻而未通過。本次投票率僅為百分之廿九點五三，成為我國公投投票史上第三低，公投未能與大選合併舉行成為關鍵之一。

黃國昌前天在記者會宣布，民眾黨團將在下會期推動公民投票法修法，希望打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神。

王鴻薇分析，核三重啟公投雖然無法通過門檻，但同意票高達百分之七十四，且距離門檻也只有六十五萬張同意票，如此結果充分顯示台灣民意所趨，也讓大家再次感嘆「公投和大選脫鉤，真的讓公投變鳥籠公投」。

王鴻薇表示，公投跟大選脫鉤導致無法過關，使得很多民意扼腕及收場；民眾黨這次提出公投綁大選提案，國民黨團基本上支持，而在前幾個會期當中，國民黨立委也有相關修法提案，未來要讓公投能真正反映全體民意，而不再被政治性操作。

黃國昌昨受訪時說，國民黨立委羅智強提出公民投票法修正草案，僅是恢復二○一九年民進黨修法前的狀態，自己早已跟羅智強表達全力會支持，而民眾黨團成員也認為鳥籠公投必須重新解放出來，否則公民投票不跟選舉綁在一起，民進黨還要嫌棄公投投票率太低，「神也是你，鬼也是你，話全部都給民進黨講就好」。

黃國昌也說，面對大罷免大失敗，民進黨大崩潰，非核家園神主牌也被台灣人民否決，「他們現在是還處於否認階段嗎？連沒有出來投票的人，都被說是不贊成的，這種反智、反民主的話都說得出來」。

特派記者廖士鋒／北京報導

兩波大罷免以全敗收場，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日指出，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說「不」；這充分表明，任何「台獨」分裂和政治操弄都不得人心，必然失敗。

