卓揆今報告關稅 在野促說實話

美國對台灣的「廿％+Ｎ」關稅已上路，行政院長卓榮泰今赴立法院專案報告台美談判進程、產業衝擊影響評估；目前我國出口美國稅率為「既有稅率」加「對等關稅」，據行政院書面報告，我方後續將爭取更有利、更合理的對等關稅，以及一併磋商二三二條款，也會努力爭取不以疊加既有稅率方式計算。

外界憂心，賴政府所稱「暫時性」關稅恐無限期。在野立委齊轟，政府不說實話，持續黑箱，產業增加不確定性也難以因應，應盡速對外說明，讓民間及政府共同努力。

行政院書面報告指出，美方對等關稅談判是為改善貿易逆差、實現再工業化，我談判團隊面臨美方不確定性等談判挑戰，均全力以赴、積極應對。

政院表示，我方由行政院副院長鄭麗君偕政委兼貿易代表楊珍妮率團對美談判，四月初至今每階段皆有持續性的正面進展，百分之廿稅率就是階段性結果；台美未達協議是因尚未進行總結會議，且台灣是美國第六大逆差國，逆差金額九成來自半導體，涉及美方正在進行的二三二條款，需更多時間溝通。

政院指出，台灣對等關稅自百分之卅二降至百分之廿，對我國出口、產值、ＧＤＰ及就業的影響較四月初衝擊評估減緩約五成；政府已在韌性特別條例中規畫產業支持方案九三○億元，在特別預算通過之前，已責成各部會「移緩濟急」給予產業必要支持，在接下來提出的韌性條例修正案中也預編兩百億元，盼朝野立委能夠支持。

不過，外界仍憂心，所謂「暫時性」關稅究竟是要「暫時」到什麼時候？若繼續給產業、民眾不切實際的期待，恐反而來不及因應。

國民黨立委賴士葆示警，中美談判結果還沒出來前，可能都會實施現有關稅稅率，政府要講實話，現在產業最怕不確定性，這是最糟糕的，政府卻不斷蓋牌、不斷黑箱，應至少提醒產業比如疊加關稅將至少實施半年等，不能說什麼都沒講；但是依照中美談判態勢，恐怕至少一路到十一月。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷也說，民進黨政府一開始叫大家安心睡，結果談判結果比主要競爭對手高出許多，現在就應該修正談判方式，沒想到依舊堅守錯誤黑箱，連企業界跟工商團體都接連呼籲公布進程跟真相，在野黨呼籲早日掀開黑箱，讓全民了解，好有因應之道，政府跟民間來共同努力。

