賴清德與蔡英文官邸商談 針對國內外情勢交換意見

726與823罷免案二度全遭否決、核三重啟公投也見挫敗，重創賴清德政府聲望。傳出賴清德總統積極邀請前總統蔡英文密商國事、甚至借將，賴總統晚間表示，蔡英文前總統下午來到官邸交換意見，也為他與蕭美琴加油打氣。

賴總統晚間透過臉書表示，今天下午蔡英文前總統來到官邸，面對多變的國內外情勢，與他和副總統蕭美琴針對這些問題交換意見，蔡前總統也為我們加油打氣。

他說，罷免與公投已經結束，我們一致認為，民主的價值在於不同的聲音能被聽見，更多的共識能被凝聚，更進一步成為國家繼續前進的動力。面對接下來的各項挑戰，我會將人民的聲音化為前進的力量，和所有人攜手合作，一步一步帶領台灣走向更好的未來。

蔡英文隨後也在臉書放上在官邸碰面的照片。她表示，今天下午，賴清德總統、蕭美琴副總統與我，我們三人相約在賴總統官邸見面。台灣所面臨的內外挑戰很多，我特別向賴總統加油、打氣，在這個不容易的時代，我們需要更多的努力。今天我們聚在一起，也就國內外的局勢與發展，討論了很多，交換了許多意見。

她強調，國家只有一個，台灣越是困難的時候，我們越要團結，為了國家能繼續穩健向前，我希望大家繼續支持賴總統、蕭副總統與執政團隊，一起為我們心愛的台灣努力。

