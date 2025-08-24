快訊

南非迫台駐處遷出首都 學者批讓出主權盲目迎合北京

中央社／ 台北24日電

南非要求台灣代表處遷出首都普利托利亞。南非學者日前投書批評南非「拱手讓出主權」，盲目迎合北京立場，犧牲與台灣長年穩固的經貿關係，呼籲應依國家利益定義屬於自己的「一中政策」。

南非政府自去年10月起兩度致函要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，雙方磋商之際，南非外交部（DIRCO）官網不僅將台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，歸類在「國際組織」之下，且將駐處地址改列約翰尼斯堡；7月21日又以政府公報發布公告，將兩駐處改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。

南非智庫「布倫特赫斯特基金會」（BrenthurstFoundation）前主任米爾斯（Greg Mills）和獨立評論員哈特利（Ray Hartley）17日投書南非媒體DailyFriend，批評南非外交部（DIRCO）此舉形同「將主權與責任拱手讓給北京」，不符合南非利益，只符合北京意志，南非對台灣的政策已陷入「外交虛無主義」。

米爾斯與哈特利強調，南非與台灣每年雙邊貿易額達20億美元，南非擁有對台貿易順差，且南非約有450家台商工廠，雇用約4萬名員工，對南非地方經濟貢獻良多。雖然中國是南非最大貿易夥伴，但南非並非毫無籌碼，中國仰賴南非原料、也需多元市場，若制裁南非將構成雙向傷害。

兩人指出，台灣是民主國家，與南非共享自由價值；反觀中國一黨專政，打壓少數族群、支持俄羅斯侵略烏克蘭，也在南海進行擴張行動，其價值觀與南非憲法所標舉的法治、憲政和新聞自由背道而馳，「多數西方國家視北京為戰略威脅，南非卻成為辯護俄國侵略行為的共犯」。

兩人強調，南非與中國站在一起，也將在長期外交與經貿關係上承受更大壓力。南非外交部將戰略判斷拱手讓給北京，已不再是南非主權的象徵。

此外，兩人以台捷關係對照台斐關係，認為「南非需要自己的一中政策」。捷克奉行以國家利益出發的外交政策，以民主價值做為基礎深化與台灣的經貿及政治交流，在貿易、政治及人權議題上不屈服於北京，展現價值觀取向的外交立場。

關於捷克友台引發中國不滿，兩人認為，事實證明捷克在與台灣深化交流，並未因此失去經濟利益。相反地，如歐洲議會議員波斯皮希爾（Jiří Pospíšil）所說，台灣在捷克的投資額比中國大數倍，富士康更在捷克創造超過5000個工作機會，成為捷克第6大企業，台捷近期也展開榴彈砲、軍事運輸設備與無人機合作談判，顯示雙邊關係具高度戰略價值。

