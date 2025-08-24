韌性特別條例擬給台電200億藍有意見 綠：穩定供電

快訊

中央社／ 台北24日電
台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

立法院本週將處理韌性特別條例修正草案、災後重建特別預算案、追加預算案等3大案。國民黨團表示，對於韌性特別條例要給台電200億元有些意見；民進黨團說，這是為支持產業園區、工業區穩定供電，跟產業息息相關。

立法院朝野黨團22日達成共識，已逕付二讀的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案於27日進行朝野協商。韌性特別條例中，規劃給予台電新台幣200億元，用以強化電力韌性，但台電在明年度總預算未另外獲撥補。

立法院財政委員會27日、28日分別審查「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」、「114年度中央政府總預算追加預算案」，這2案與韌性特別條例修正草案，均列入29日立法院會討論事項處理。

國民黨團書記長王鴻薇今天表示，災後重建特別預算案本來就是沒問題，但對於韌性特別條例修正草案、會有些意見，像是台電10年計畫才執行4年，現在突然又要增加預算，行政部門對台電這部分的疑慮應該要說清楚。

王鴻薇也說，追加預算案部分，包括軍人加薪、禁伐補償、地方政府一般性補助款等，無太多疑慮；但其中也有被國民黨團發現很多不合理之處，像是推動一般政務卻夾雜包括媒宣費等預算，對這其中的132億元預算將做嚴格審查。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，針對災後特別預算、總預算追加預算案，都支持嚴格審查，但要合理監督。風災特別預算是災民所需，當初協商過程都很順利，希望能秉持協商共識，讓特別預算如期、如質，不要大幅刪減。

吳思瑤說，之所以會有追加預算案，是為因應總預算被立法院大刪的補強方案，且立院要行政院自行調整636億元補回給地方政府。各部會預算被砍到見底、政務沒辦法推動，政府部門撐了3季、現已剩下最後一季，追加預算是絕對有需要執行，每一筆都有其必要與急迫性，在野黨更應支持。

吳思瑤表示，韌性特別條例修正草案部分，本質是要支持產業，給台電200億元是為支持全台產業園區、工業區能穩定供電，絕對跟產業息息相關；尤其輝達喊話，北市府要輝達進駐需要多點努力，大企業進駐必然需要穩定的水電，如果砍掉這筆預算恐會連帶影響大廠進駐。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡接受中央社記者訪問時說，災後特別預算相對單純，希望從優、從簡、從速，讓災民儘速重建家園，但還是有些問題，比方說要設置「微型光電板」，未來由誰來維護、營運與相關效益都沒有寫清楚，恐會浪費預算，會再提案凍結。

陳智菡表示，追加預算案部分會嚴格審查，因為有大量回編、回補，把浮濫的東西又透過追加預算補回來，還有些是法定預算沒編，現在亂追加的都會刪掉；且追加預算應比照總預算，寫出目的、評估效益，但這些都沒寫清楚、非常簡略，無法好好審議將會凍結。

