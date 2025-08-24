聽新聞
0:00 / 0:00
大罷免落幕…賴蕭蔡官邸碰面 喊話合作帶領台灣前進
大罷免遭完封後，賴清德總統、副總統蕭美琴和前總統蔡英文在總統官邸碰面，討論國內外局勢等重要議題；蔡英文透過臉書呼籲繼續支持賴蕭執政團隊，賴總統則說，面對接下來的各項挑戰，他會將人民的聲音化為前進的力量，和所有人攜手合作。
賴總統和蔡英文分別在臉書發文，轉述這場三人會談。
蔡英文透過臉書指出，「今天下午，賴清德總統、 蕭美琴副總統與我，我們三人相約在賴總統官邸見面。」她表示，台灣所面臨的內外挑戰很多，她特別向賴加油打氣，在這個不容易的時代，需要更多的努力；今天聚在一起，也就國內外的局勢與發展，討論了很多，交換了許多意見。
蔡英文指出，國家只有一個，台灣越是困難的時候，越要團結，為了國家能繼續穩健向前，希望大家繼續支持賴總統、蕭副總統與執政團隊，一起為心愛的台灣努力。
賴總統臉書則說，罷免與公投已經結束，他們一致認為，民主的價值在於不同的聲音能被聽見，更多的共識能被凝聚，更進一步成為國家繼續前進的動力。
賴總統指出，面對接下來的各項挑戰，他會將人民的聲音化為前進的力量，和所有人攜手合作，一步一步帶領台灣走向更好的未來。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言