大罷免落幕…賴蕭蔡官邸碰面 喊話合作帶領台灣前進

大罷免遭完封後，賴清德總統、副總統蕭美琴和前總統蔡英文在總統官邸碰面，討論國內外局勢等重要議題；蔡英文透過臉書呼籲繼續支持賴蕭執政團隊，賴總統則說，面對接下來的各項挑戰，他會將人民的聲音化為前進的力量，和所有人攜手合作。

賴總統和蔡英文分別在臉書發文，轉述這場三人會談。

蔡英文透過臉書指出，「今天下午，賴清德總統、 蕭美琴副總統與我，我們三人相約在賴總統官邸見面。」她表示，台灣所面臨的內外挑戰很多，她特別向賴加油打氣，在這個不容易的時代，需要更多的努力；今天聚在一起，也就國內外的局勢與發展，討論了很多，交換了許多意見。

蔡英文指出，國家只有一個，台灣越是困難的時候，越要團結，為了國家能繼續穩健向前，希望大家繼續支持賴總統、蕭副總統與執政團隊，一起為心愛的台灣努力。

賴總統臉書則說，罷免與公投已經結束，他們一致認為，民主的價值在於不同的聲音能被聽見，更多的共識能被凝聚，更進一步成為國家繼續前進的動力。

賴總統指出,面對接下來的各項挑戰,他會將人民的聲音化為前進的力量,和所有人攜手合作,一步一步帶領台灣走向更好的未來。

