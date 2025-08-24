立院修憲委員會25日首開會 朝野聚焦監察院存廢

快訊

中央社／ 台北24日電
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

立法院修憲委員會25日將召開第一次會議，國民黨團首席副書記長羅智強今天說，須正視監察院實務運作問題，透過修憲進行調整；民進黨團幹事長吳思瑤表示，只廢監察院是「四不像」憲政體制，不該為了報復鬧出憲政笑話。

立法院修憲委員會將於25日召開第一次會議，選舉召集委員5人，由委員互選之。委員依政黨比例，國民黨團推派19人、民進黨團推派17人、民眾黨團推派3人。

目前待審的修憲案包括國民黨立委賴士葆等人提案的恢復閣揆同意權、民進黨立委陳亭妃等人擬具廢止考試院與監察院及其職權移轉、民進黨立委吳沛憶等人擬具調降選舉人及被選舉人年齡的18歲公民權等案。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，修憲委員會即將開會，這是讓憲政正常化的重要契機。民進黨政府毀憲亂政，嚴重偏離五權憲法的精神與設計，監察院長期淪為政治酬庸的溫床，不僅未能有效監督政府，反而常成為政黨安插人馬的所在。

羅智強說，未來修憲委員會的運作，必須正視監察院實務運作問題，透過修憲進行調整，讓憲政權力架構更符合設計初衷，回歸民主監督與問責，制衡行政濫權的核心原則，這才是恢復正常憲政運作的根本之道。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，修憲委員會是民眾黨立委黃國昌主導，希望不是為了黃國昌一個人而大費周章，假修憲之名、做政治攻擊之實。五權憲法是現行憲法規定，民進黨長期主張可以廢考、監，要採五權或三權應當是現在大家討論重點。

吳思瑤說，民眾黨要廢監察院是政治報復，因為監察院在查民眾黨前主席柯文哲的政治獻金，就要修憲讓五權變成四權，「這是四不像的憲政體制」，請正視憲政權力分立原則，不是為了報復就對監察院開鍘，鬧出憲政笑話。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡接受中央社記者訪問時說，明天的修憲委員會因為是這會期最後一週了，只有要選出召委，議程上相對單純，希望能透過推舉方式，讓民眾黨團能有一席召委。

