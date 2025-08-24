快訊

嗆記者遭炎上 黃國昌今稱「誤會」：是嗆記者所引述的網友

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）今天出席新北市三重區祖孫同樂活動，並當場量測血糖數值。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）今天出席新北市三重區祖孫同樂活動，並當場量測血糖數值。記者潘俊宏／攝影

民眾黨主席黃國昌日前受訪被問美國律師資格是否失效時，回嗆女記者「這個是什麼白癡的問題？」遭炎上。黃國昌今回應是誤會，他沒有嗆記者，而是嗆記者所引述網友所提的可笑問題。

黃國昌今出席活動時，被問及日前嗆記者是否應致歉，黃稱應該是你們誤會了，他從頭到尾就沒有嗆記者，嗆的是記者所引述的那位網友，所提的可笑問題，且吳益政其實是非常優秀的政治人物，去高雄時跟他聊一些未來規畫，談得也很愉快，政壇上一些前輩給的建議，他都會虛心接受。

另外，針對美國律師執照及美國爸爸質疑，黃說，自己現擔任台灣立法委員，怎麼可能繳美國律師公會的會費，所以這不是一個很白痴問題嗎？且拿美國律師執照有什麼問題？自己1998年讀碩士班，1999年考上美國律師牌後，繼續念博士班，就回來台灣教書、進中央研究院，現在當立法委員，所以美國律師執照指的是什麼事？是要說他沒有考過美國的律師，自稱有美國律師牌嗎？重點到底是什麼？

至於美國爸爸質疑，黃國昌則說，針對我兒子未成年人個資這種非法肉搜的變態行為，他不會隨之起舞。

