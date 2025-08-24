綠黨團正副幹事長與書記長卸任 柯建銘：團結勿失志

核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案均未通過。民進黨立法院黨團正副幹事長、正副書記長今天表示，將卸下職務；黨團總召柯建銘下午回應說，朝小野大每一戰都是困難的，大家要團結不要失志。

726與823兩波罷免國民黨立委投票結果遭完封，民進黨內掀起咎責聲浪，黨內傳出立法院黨團路線應該全面檢討。黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵、黨團書記長陳培瑜，以及副書記長林月琴、郭昱晴今天都發文說，將卸任職務。

吳思瑤下午透過臉書發文，呼籲民進黨黨團要同步進行改造，調整戰術，提升戰力，反守為攻。柯建銘受訪時指出，面對朝小野大，對民進黨團而言每一場戰役都是困難的，希望大家團結不要失志。

面對立法院9月新會期，民進黨內人士表示，新會期即將開議，這段期間內閣人事將調整，黨團路線也應該全面檢討，黨團總召是任期制1任1年，但黨團幹事長、書記長是以每個會期計算，總召去留涉及任期未到。

黨內人士說，對於全面檢討黨團路線，黨內已有初步共識，黨團自主採取集體領導、派系共治，像是曾任立院副院長的新系立委蔡其昌、英系立委莊瑞雄、蘇系立委吳秉叡，資歷與經驗均足以承擔黨團運作重責大任。

民進黨立委林俊憲指出，內閣改組人事陸續發布，黨務改革也就定位，黨團責任是第一線國會作戰，黨團內部應就未來朝野間、如何因應未來局勢等議題，應該要做一個總檢討，以回應民眾對民進黨改革的期待。

立委蘇巧慧表示，柯建銘的經驗與資歷都是黨內非常重要資產，地位也是無人可以取代，她相信，柯建銘未來會和民進黨團一起努力。

