PIF未邀台灣出席 林佳龍：中國施壓是麻煩製造者

太平洋島國論壇9月登場，包含台灣在內21個對話夥伴未受邀出席。外交部長林佳龍接受外媒專訪指出，中國施壓封殺對話夥伴參與論壇、是麻煩製造者，台灣被排除將是太平洋島國的損失。

索羅門群島將於9月主辦太平洋島國論壇（PacificIslands Forum，PIF）會議，太平洋島國集團決定今年排除美國、中國等21個捐助國參與，台灣代表也未獲邀與會。

澳媒「澳洲人報」（The Australian）22日刊出外交部長林佳龍專訪。林佳龍批評，中國是區域的「麻煩製造者」，索國是在北京施壓下決定「全面封殺」PIF對話夥伴參與峰會，不同的是，中國與美國在索國都設有大使館，能以非正式場合與論壇與會者交流，而台灣則被排除在外。

林佳龍表示，台灣仍會持續透過不同管道尋找貢獻的方式，台灣長期以來作為區域發展夥伴，不應因中國壓力而被排除，這是太平洋島國的損失。「太平洋之道」（The Pacific Way）強調的是包容及共同面對挑戰，若沒有對話夥伴與發展夥伴參與，將使解決挑戰的共同努力蒙受嚴重損失。

根據「澳洲人報」報導，近年來吉里巴斯、索羅門群島與諾魯相繼轉向承認中國，目前僅吐瓦魯、馬紹爾群島及帛琉等3個太平洋島國承認台灣。針對索國的決議，吐瓦魯及馬紹爾群島已威脅若索國不推翻禁令，將抵制今年峰會。

林佳龍對此強調，台灣期待明年由友邦帛琉主辦的太平洋論壇峰會，屆時將有機會展示，台灣如何為太平洋島國的發展做出貢獻與參與。

此外，中國駐澳洲大使肖千22日投書「澳洲人報」，指收復台灣是中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分，呼籲澳洲總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）秉持「正確的歷史觀」，承認台灣屬於中國。

林佳龍接受專訪時嚴正反駁指出，自1949年以來，中華人民共和國沒有一天統治過台灣，並強調聯大第2758號決議全文僅158字，且「完全沒有提及台灣」。

林佳龍表示，澳洲國會曾率先通過決議，否認北京將聯大第2758號決議作為台灣地位依據的說法，而美國國務院近年來也多次公開重申應駁斥中國對該決議的扭曲。

林佳龍強調，「台灣具備成為國家的所有條件」，台灣有自己的人民、土地、政府，並能行使主權。中國論述如「國王的新衣」，即便同一個謊言重複百遍，也不會成為真理；面對中國在國際場域與輿論戰雙管齊下的壓力，台灣透過國際合作、實質貢獻，並持續發聲以爭取更多支持。

