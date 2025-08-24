追加預算回編白匏湖社宅1.2億 國土署：落實居住正義

快訊

中央社／ 台北24日電

行政院因應總預算遭刪減等因素，日前提出追加預算案。媒體報導，內政部在追加預算中100%回編原本遭全數刪減、金額達新台幣1.2億餘元的新北市汐止區白匏湖社宅計畫。國土署說，這是依法回編，以落實居住正義及照顧新北青年。

行政院會14日通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，共計編列878億4136萬餘元，將以今年原預算的收支賸餘數支應。

行政院長卓榮泰說，今年度中央政府歲出遭大幅刪減2000餘億元，且還須由政院自行調整刪減636億元，金額龐大，起初不得不調降地方政府補助款規模，但考量地方政府政務推動，以及中央部會撙節執行預算下仍有財務需求，因此提出追加預算；立法院財政委員會預計28日審查。

媒體報導，立院預算中心調查，政院提出的追加預算案，刪減後再回編數達132億餘元，回編率最高的是內政部95.4%，例如「白匏湖運動休閒生態園區暨社宅興建計畫」1億2400萬元原本遭全數刪減，本次追加預算100%回編。

內政部國土署今天透過新聞稿表示，這是依法回編原計畫預算，以落實居住正義及照顧新北地區青年，並提供年輕家庭與學生一個多元的運動發展中心。

國土署指出，新北市汐止區是社會住宅覓地不易的艱困區，原計畫在跨部會合作及推動下，採整體開發方式辦理，預計提供在地民眾及青年家庭期待的千戶社會住宅、長照、社福設施、3.4公頃運動中心及戶外運動設施等，滿足全齡化生活與休閒需求，且新北市政府也積極配合周邊聯外道路系統及公共管線等工程闢建。

國土署說，但因原預算遭大幅刪減，全案暫時停止推動，連帶影響汐止區各項公共建設開發與民眾權益。

國土署表示，114年度追加預算編回的預算，將補助新北市政府辦理白匏湖生態園區規劃設計作業及土地徵收費，及讓國家住宅及都市更新中心以造鎮社區方式推動社會住宅規劃，請立法院不分黨派共同支持汐止未來發展。

