柯文哲案 賴：尊重司法 黃國昌：黑手已介入

台灣醒報／ 記者章文╱台北報導
民眾黨主席黃國昌(右)說，民進黨的政治黑手介入司法斧鑿斑斑，賴清德(左)竟有臉面跟全體國人說，黑手沒有介入司法？(網路截圖)
民眾黨主席黃國昌(右)說，民進黨的政治黑手介入司法斧鑿斑斑，賴清德(左)竟有臉面跟全體國人說，黑手沒有介入司法？(網路截圖)

第二次反對大罷免奏功後，國民黨主席朱立倫籲即刻釋放被政治收押的民眾黨前主席柯文哲及國民黨黨工。但賴清德總統回應，司法獨立性必須尊重，希望朝野都能尊重司法判決、司法偵辦。對此，民眾黨主席黃國昌說，民進黨的政治黑手介入司法斧鑿斑斑，賴清德自己尊重司法？

賴：尊重司法獨立

此次726、823兩波大罷免結果31：0，賴清德總統23日晚間親上火線舉行記者會。對於國民黨主席朱立倫喊話，即刻釋放被政治收押的民眾黨前主席柯文哲，賴總統表示，希望朱立倫能充分了解，政策可以對話合作，但司法獨立性必須尊重。

朱立倫提出的5項迫切的改革呼籲，其中包括「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」。朱立倫說，請執政者停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立，即刻釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工，用公平、公正的審判取代押人取供與政治收押，重建司法的公平與正義。

對此，賴清德回應，政策可以對話合作，但司法獨立性必須尊重。他已公開多次講過，不分政黨、不論何人，只要違法，有證據，司法都應該依法偵查偵辦，這個就是尊重司法，司法也毋枉毋縱，並非針對特定政黨或特別的人。

黃：司法已不中立

黃國昌問賴清德，「您忘了嗎，您所領導的民進黨，去年不是才用黨的臉書，幫北檢發聲明嗎？哪有不評論個案？」在賴清德主政下，司法獨立早就成為台灣目前最大的笑話，如同前主席柯文哲所說，北檢完全唾面自乾，在尚未起訴前，特定的媒體、特定的記者怎麼拿到偵查當中的秘密，還有養了好幾年檢調，拿到別人沒有拿到的隨身碟內的檔案。

他說，民進黨的政治黑手介入司法斧鑿斑斑，賴清德竟有臉面跟全體國人說，黑手沒有介入司法？

要成立調查委員會

黃國昌表示，賴清德不知道嗎，民進黨秘書長介入司法檢調人事，進一步影響個案，已成巨大醜聞。他強調，未來在國會，民眾黨會推動成立調查委員會，將是下會期第一個重要議案，如此臭不可聞，用司法檢調當鷹犬，來追擊自己政治競爭對手的醜陋行徑，連民進黨內非新潮流的人都看不下去。

他說，政治介入司法，檢調干預初選，相信賴清德不可能沒聽見這些聲音，無法理解賴清德怎麼還有辦法，毫不慚愧說尊重司法獨立，這是台灣目前法治最大的笑話。

司法 賴清德 朱立倫

