國民黨臉書流量創10年新高 小編發文有三個感謝

國民黨守住大罷免，此次由新媒體部推出的「萊爾校長」挺公投文宣短片大獲好評。新媒體部主任韋淳祐今天在臉書發文，感謝支持者打氣、感謝前線奮戰同志、感謝朱立倫團隊信任，年輕團隊才能毫無後顧之憂發揮創意，國民黨從不被看好，到創造官方臉書10年來最大一波粉絲增長。

新媒體部今透過臉書分享4年來，這一屆的黨部團隊用汗水與意志力走出來的旅程。韋淳祐表示，很多人好奇問，國民黨的改變是不是請了哪個天才操盤手？或是用了什麼神奇的行銷團隊？「沒有神話，只有我們並肩前行的路」。

韋淳祐說，國民黨的改變從來不存在於一個人或哪一種勝利方程式。它來自於黨內一代又一代，在第一線衝鋒陷陣的戰將；來自團隊在無數個日子裡，用時間與汗水換來的默契。他們經歷失敗，但沒有浪費失敗，所有夥伴頂住壓力與責難，在這4年中一次次創新與蛻變。

韋淳祐說，每一位在螢幕前、在街頭上，始終不離不棄，為國民黨加油打氣的支持者，給了他們逆風前行的勇氣。回首這4年，在黨主席朱立倫的帶領下，他們走過一條艱辛卻光榮的道路。從四大公投、2022地方大選、2024總統國會選舉，到近期的罷免攻防，團隊始終在逆境中前行。或許曾遭遇挫敗，但始終「戰而不屈，敗而不潰」。

韋淳祐說，他們深知，每一次的挑戰都是為中華民國的民主奮鬥，為了讓百年政黨的基石更加穩固。過去幾年，有桃園市議員凌濤、台北市議員江怡臻、柳采葳等新世代戰將，在各地注入年輕的監督力量。更讓國會煥然一新，立委徐巧芯、林沛祥、牛煦庭、廖偉翔、黃健豪、陳菁徽、葛如鈞等專業敢戰的生力軍，組成史上最年輕、最有戰力的黨團，重返國會最大黨，扛起監督、制衡走向獨裁的民進黨政府的重責大任。

韋淳祐說，正因有這些在前線奮戰的同志，幕後的年輕團隊才能毫無後顧之憂地發揮創意。新媒體團隊很長一段時間不被看好，不管藍綠，當時大多數人並不真心相信國民黨真能改變網路社群的經營。很感謝朱立倫和這個團隊的每一位長官，總是對他們的策略與創意給予自由空間。

韋淳祐提到，當他們報告「萊爾校長」的概念後，朱立倫只提醒「時間很重要」，其他放手去做，短短幾個字就結束這場會面。沒有要求他們自我重複、沒有限制創意、沒有猜疑能力，只給他們實現創意所需要的資源，這背後的本質既是承擔與信任，這份信任，是所有新媒體團隊創意的基石。

韋淳祐說，他們從不被看好，從跟上時代創設IG、TikTok 、Threads帳號，到創造國民黨官方臉書十年來最大一波的粉絲增長。 於是，當對手想來羞辱這個百年品牌時，他們能不卑不亢，用創意與民意給予最強的回擊。

新媒體部共同創作的「萊爾校長」、「輸不起就翻桌」、「戒嚴日」等影片，不僅刷新國民黨YouTube頻道16年來的觀看紀錄，與網友互動二創，韋淳祐說，更重要的是，他們贏得了那句最感動的話「國民黨，真的不一樣了！」

韋淳祐說，一個百年品牌的16年紀錄，既遙遠又好近，遙遠的是改革是需要滴水穿石，通過一次次實驗與嘗試，近的是當國民黨貼近民意，發揮年輕人的能量，其實成果可以近在咫尺。這句「不一樣」，屬於每一位給予國民黨機會的支持者。

韋淳祐說，4年前他們毅然投身的初衷很簡單，希望能讓大家為國民黨這個品牌感到驕傲。「今天，我們可以問心無愧地說，我們沒有辜負各位的支持。」打完大罷免戰役，團隊也完成對自己的期待，在這次的階段性任務後，團隊中的一些成員將會轉換到新的戰鬥位置，讓黨的戰力更加多元。

韋淳祐說，團隊的每一次轉身，都是為了迎接更多戰友的加入，這份光榮，屬於大家。前方不是漆黑，而是等待大家用信念去點亮，這條路，希望所有支持國民黨的夥伴們繼續並肩前行。

商品推薦