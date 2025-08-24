2026市長選舉受矚目 陳水扁談選舉魔咒 黃偉哲：有信心交棒

2026年台南市長選舉備受關注，前總統陳水扁今邀請台南市長黃偉哲上網路節目暢談時事，陳直言地方大選如同執政黨的「期中考」，過去民進黨往往失利，但期待賴清德總統能突破魔咒；他也詢問即將卸任的黃偉哲是否有信心交棒，黃強調，相信黨內競爭後能團結一致，有信心延續執政。

在節目開始前，陳水扁談及妻子吳淑珍日前因病突發狀況，一度昏迷，甚至在鬼門關前走了一趟，所幸消防局救護車及時趕到，過程中還即時指導社區經理進行心肺復甦術（CPR），隨後由專業救護人員接手急救，才讓扁嫂逐漸恢復清醒。陳水扁感慨地說，「市長、消防局等都是扁嫂的救命恩人」，並鄭重表達最高敬意與感謝。

隨後，話題回到節目內容，陳水扁直言，各界都高度關注2026年台南市長選舉，而他長期觀察發現，地方大選往往就像是執政黨的「期中考」，對民進黨來說並非易事，蔡英文政府過去兩度完全執政，但在2018及2022年的縣市長選舉中，整體表現卻未如預期，顯示期中選舉對執政黨存在一定的壓力與不利條件。

如今2026年縣市選舉即將來臨，陳水扁仍表達樂觀態度，認為賴清德總統有能力突破這個「魔咒」，並當場向黃偉哲詢問：「是否有信心？能否順利交棒？」

對此，黃偉哲說，「有信心能夠交棒」，但信心並非建立在台南、高雄是民進黨「鐵票倉」的假設之上，而是要靠政策與努力爭取選民認同。他坦言，如今的政治環境已經沒有任何縣市是某一政黨的絕對領土，只有透過務實施政與真誠打動人民，才可能獲得支持。

黃偉哲進一步指出，近年來民進黨在中央選舉時受惠於台灣意識抬頭，確實占有一定優勢，但地方縣市長席次卻以國民黨占多數，這是民進黨必須深刻反思的課題。他認為，基層必須更努力，不能再依賴中央執政光環，而應該憑藉政績與政策說服選民。

談及2026年台南市長選舉，黃偉哲再次重申信心，他認為，黨內雖已有多人表態有意參選，且各位人選都相當優秀，但選後民進黨必能團結凝聚力量；這次黨內競爭雖然激烈，卻比過去少了互相攻擊的情況，這是很不一樣的氛圍，相信未來初選後的整合會更順利，對民進黨在台南延續執政將有很大助益。

他也強調，未來不論是執政優點或不足之處，都要加強對市民的說明與宣傳，讓大家更清楚市府的施政內容。他直言，除了努力做事，如何有效傳達政績，同樣是競選過程中不可或缺的一環。

節目最後，陳水扁認為，縣市長選舉本質上是地方選舉，若將「抗中保台」等全國性議題作為主軸，未必能帶來正面的影響，選民在意的還是地方政府是否做好建設，以及候選人是否具備能力與魅力，相信台南市民一定會選出最合適的人選，也相信民進黨在初選後會展現大團結，並肯定黃偉哲若能順利交棒，「才是功德圓滿」。

商品推薦