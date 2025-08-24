賴總統：社會盼朝野合作對話 執政團隊必須調整改變
針對昨天罷免與公投結果，總統賴清德今天表示，必須尊重接受，這段時間台灣社會展現了守護自由民主的決心，也傳達出希望朝野能夠對話、合作、團結的期待，對於施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。
總統上午LINE官方群組發文表示，台灣人民昨天透過罷免和公投，再一次展現了民主力量，這是人民意志的展現，對於結果必須尊重接受。
他指出，民主價值在於不同的聲音都能夠被聽見，國家的主人是每一位公民，這段時間台灣社會展現了守護自由民主的決心，也傳達出希望朝野能夠對話、合作、團結的期待。
他強調，對於施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。執政團隊繼續努力、做出調整，和全體國人，不分族群、不分先來後到，共同攜手努力，讓台灣走向更民主、更安全、更繁榮的未來。
