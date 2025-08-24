大罷免後立院本週處理3大案 修憲委員會25日首開會

快訊

中央社／ 台北24日電

大罷免落幕後，立法院本週將處理韌性特別條例修正草案、災後重建特別預算案、追加預算案，皆列入29日立法院會討論事項；此外，為處理攸關廢考監等修憲案，立法院組成修憲委員會，25日將召開第一次會議。

據立法院朝野黨團22日的協商結論指出，立法院財政委員會27日將審查「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，當天完成審查擬具審查報告送院會。28日審查「114年度中央政府總預算追加預算案」，也是當天完成審查，並擬具審查報告送院會。

28日由立法院長韓國瑜先進行朝野協商，處理「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，待財委會審查完追加預算案後，接續進行朝野協商。「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，將於27日下午進行朝野協商。

朝野黨團也同意，韌性特別條例修正草案、災後重建特別預算案、追加預算案均不受黨團協商期1個月的限制，都列入29日院會討論事項處理。29日院會討論事項僅列韌性特別條例修正草案、災後重建特別預算案、追加預算案。

另外，立法院會8日通過民眾黨立法院黨團提議，組成修憲委員會，依照政黨比例，國民黨團推派19人、民進黨團推派17人、民眾黨團推派3人，定於25日舉行立法院第11屆修憲委員會第1次全體委員會議，選舉召集委員。

目前待審修憲案包括，國民黨立委賴士葆等37人擬具的憲法增修條文第3條文修正案，恢復閣揆同意權、民進黨立委陳亭妃等30人擬具廢止考試院與監察院及其職權移轉、民進黨立委吳沛憶等29人擬具調降選舉人及被選舉人年齡的18歲公民權等案。

立法院 朝野協商 丹娜絲颱風

相關新聞

卓榮泰：爭取台美關稅調降且不疊加 協議文本送國會審議

美國對台灣的「20%+N」暫行關稅已上路，行政院長卓榮泰明天將赴立法院專案報告台美談判進程、產業衝擊影響評估。根據書面報...

2026市長選舉受矚目 陳水扁談選舉魔咒 黃偉哲：有信心交棒

2026年台南市長選舉備受關注，前總統陳水扁今邀請台南市長黃偉哲上網路節目暢談時事，陳直言地方大選如同執政黨的「期中考」...

美國「補助換股權」重畫晶片版圖 開啟不流血治理戰爭

美國政府考慮將《晶片法》補助與股權交換掛鉤，英特爾率先談判，台積電與三星可能成為下一波焦點。此舉代表華府不僅要資助半導體製造，更要直接介入企業資本結構，藉由持股影響全球供應鏈。這場「補助換股權」新戰略，將重塑台、美、韓之間的科技與地緣政治關係。

在野聯盟試金石 在野陣營：國會監督藍白合更緊密

7月26日與8月23日二波大罷免投票終於落幕，藍營全面守下席次，民眾黨協防角色功不可沒，藍白立委都預料未來在國會合作將更...

從31立委罷免案 看「不是完整民主」的台灣差點納粹化

民進黨鼓吹支持31位國民黨立委罷免案，經過分別2次投票，全部遭人民以絕對多數反對票否決，台灣政治納粹化危機暫時化解。但是前台北市長柯文哲長期羈押，更讓人民看到執政者似乎是處心積慮，用盡各種政治與司法手段打擊在野黨，消滅反對意見，不曾手軟。...

公投案讓黃國昌有叫陣本錢？新北藍主委：合作一定要開誠布公

823罷免落幕，新北6席藍委皆順利保住，地方認為，藍營能度過危機，藍白合作是關鍵因素之一。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示...

