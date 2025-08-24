大罷免後立院本週處理3大案 修憲委員會25日首開會

大罷免落幕後，立法院本週將處理韌性特別條例修正草案、災後重建特別預算案、追加預算案，皆列入29日立法院會討論事項；此外，為處理攸關廢考監等修憲案，立法院組成修憲委員會，25日將召開第一次會議。

據立法院朝野黨團22日的協商結論指出，立法院財政委員會27日將審查「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，當天完成審查擬具審查報告送院會。28日審查「114年度中央政府總預算追加預算案」，也是當天完成審查，並擬具審查報告送院會。

28日由立法院長韓國瑜先進行朝野協商，處理「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，待財委會審查完追加預算案後，接續進行朝野協商。「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，將於27日下午進行朝野協商。

朝野黨團也同意，韌性特別條例修正草案、災後重建特別預算案、追加預算案均不受黨團協商期1個月的限制，都列入29日院會討論事項處理。29日院會討論事項僅列韌性特別條例修正草案、災後重建特別預算案、追加預算案。

另外，立法院會8日通過民眾黨立法院黨團提議，組成修憲委員會，依照政黨比例，國民黨團推派19人、民進黨團推派17人、民眾黨團推派3人，定於25日舉行立法院第11屆修憲委員會第1次全體委員會議，選舉召集委員。

目前待審修憲案包括，國民黨立委賴士葆等37人擬具的憲法增修條文第3條文修正案，恢復閣揆同意權、民進黨立委陳亭妃等30人擬具廢止考試院與監察院及其職權移轉、民進黨立委吳沛憶等29人擬具調降選舉人及被選舉人年齡的18歲公民權等案。

