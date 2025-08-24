卓榮泰：爭取台美關稅調降且不疊加 協議文本送國會審議

美國對台灣的「20%+N」暫行關稅已上路，行政院長卓榮泰明天將赴立法院專案報告台美談判進程、產業衝擊影響評估。根據書面報告，卓揆指出，台灣談判持續進行，我方談判目標是爭取更合理的稅率，並一併磋商針對半導體產業的「232條款」，努力爭取不以疊加既有稅率方式計算。

面對在野質疑談判過程黑箱，未對外清楚說明談判籌碼，卓強調，一旦與美方達成協議，行政團隊會立即向國會與社會完整說明協議內容，並將文本送交國會審議、提出衝擊影響評估。

立法院會明邀卓榮泰率副院長鄭麗君、相關部會首長及談判代表，提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢；值此前夕，媒體報導，台灣關稅籌碼包含市場全面開放、企業4年投資2500億美元等，儘管政院駁斥與事實不符，卻遭酸「不告就是真的」。

根據書面報告，卓榮泰指出，美方對等關稅談判是為改善貿易逆差、實現再工業化，我談判團隊面臨美方不確定性等談判挑戰，均全力以赴、積極應對，秉持國家及產業利益、維護國民健康、糧食安全為原則；也說明台美逆差近年陡增，是因我方業者因應美中貿易戰回流台灣及赴美投資，加上近年美國AI產業擴張對伺服器需求上升導致。

針對美國年度貿易障礙報告對我關切的非關稅議題，卓榮泰表示，我方以維護國民健康為原則，並在符合科學證據、國際標準、國際經貿規範求取平衡；同時期盼經由談判優化經貿體制，如擴大電子化通關、落實良好法制作業，雙方致力共同打擊洗產地，也討論高科技貨品出口管制、投資安全精進做法。

商業合作方面，未觸及具體金額。卓說，採購部分，台美基於糧食安全、能源安全考量，盼增進自美採購黃豆、玉米、 小麥、石油、天然氣等農工產品；投資部分，台美產業長期互補，近年雙方投資關係熱絡， 皆認為擴大雙邊投資可增進彼此共榮發展，打造促進及便捷跨境投資的最佳環境。

卓榮泰提及，我方由鄭麗君偕政委兼貿易代表楊珍妮率團對美談判，4月初至今每階段皆有持續性的正面進展，20％稅率就是階段性結果；台美未達協議是因尚未進行總結會議，且台灣是美國第6大逆差國，逆差金額9成來自半導體，涉及美方正在進行的232條款，需更多時間溝通相關議題及供應鏈合作。

目前我國出口美國稅率為「既有稅率」加「對等關稅」，卓強調，我方後續將爭取更有利、更合理的對等關稅，以及一併磋商232條款，也會努力爭取不以疊加既有稅率方式計算。

針對產業衝擊影響評估，卓榮泰提及，台灣對等關稅自32%降至20%，對我國出口、產值、GDP及就業的影響較4月初衝擊評估減緩約5成；據勞動部統計，4月7號到8月15號，受美國關稅影響實施減班休息共73家，人數達2388人，機械設備製造業、金屬製造、其他運輸工具，及其零件製造業。

個別產業衝擊方面，工業包括工具機、手工具、水五金、重電、塑膠製品；農產品為蝴蝶蘭、毛豆。卓說，政府已在韌性特別條例中規劃產業支持方案930億元，在特別預算通過前，已責成各部會「移緩濟急」給予產業必要支持，在接下來提出的韌性條例修正案中也預編200億元，盼朝野立委支持。

