在野聯盟試金石 在野陣營：國會監督藍白合更緊密

7月26日與8月23日二波大罷免投票終於落幕，藍營全面守下席次，民眾黨協防角色功不可沒，藍白立委都預料未來在國會合作將更為緊密，不過民眾黨主席黃國昌拋出參選新北市長訊號並喊話二○二六年藍白可合作後，藍白如何結盟也將備受考驗。

本屆國會三黨不過半，但隨著民眾黨前主席柯文哲陷入京華城案後，藍白逐漸靠攏對抗民進黨，讓「藍白合」不只成為國會主旋律，兩黨更在大罷免一事上合作共抗賴政府。「面對賴政府打壓在野黨，藍白都深知，兩者不合作，最後只有死路一條」一名藍委如此說。

而歷經兩場大罷免後，在野取得壓倒性勝利，藍白合作是否會產生變化？民眾黨立委張啓楷分析，民進黨救災不利、關稅無方，還一意孤行不願編軍人加薪預算，站在人民的對立面。藍白選後仍然會在福國利民法案、監督民進黨上團結在一起，共同對抗鴨霸賴政府。

國民黨立委吳宗憲認為，在野黨之間只要想法一樣當然就可以合作，大罷免後國會藍白合作「只會更好不會更壞」，兩次大罷免結果也顯示在野共同合作，可以所向無敵，也呼籲民進黨必須認清自己是少數民意支持的事實。

不過黃國昌出招拋出參選新北市長，更喊話藍白可以合作，而隨後台北市副市長李四川也表態願意承擔新北。國民黨人士分析，黃國昌拿新北市當籌碼，用意在換取宜蘭、彰化、嘉義等地，此舉確實引發藍營基層一陣緊張，但歷經藍白共同對抗大罷免後，藍白合仍然是2026年九合一選舉方向之一，只是藍白之間如何合作？又是以何種形式共推人選？這些都取決未來新任國民黨主席的智慧，目前都還在「兄弟登山、各自努力」階段。

