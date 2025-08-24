快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

在野聯盟試金石 在野陣營：國會監督藍白合更緊密

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者余承翰／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者余承翰／攝影

7月26日與8月23日二波大罷免投票終於落幕，藍營全面守下席次，民眾黨協防角色功不可沒，藍白立委都預料未來在國會合作將更為緊密，不過民眾黨主席黃國昌拋出參選新北市長訊號並喊話二○二六年藍白可合作後，藍白如何結盟也將備受考驗。

本屆國會三黨不過半，但隨著民眾黨前主席柯文哲陷入京華城案後，藍白逐漸靠攏對抗民進黨，讓「藍白合」不只成為國會主旋律，兩黨更在大罷免一事上合作共抗賴政府。「面對賴政府打壓在野黨，藍白都深知，兩者不合作，最後只有死路一條」一名藍委如此說。

而歷經兩場大罷免後，在野取得壓倒性勝利，藍白合作是否會產生變化？民眾黨立委張啓楷分析，民進黨救災不利、關稅無方，還一意孤行不願編軍人加薪預算，站在人民的對立面。藍白選後仍然會在福國利民法案、監督民進黨上團結在一起，共同對抗鴨霸賴政府。

國民黨立委吳宗憲認為，在野黨之間只要想法一樣當然就可以合作，大罷免後國會藍白合作「只會更好不會更壞」，兩次大罷免結果也顯示在野共同合作，可以所向無敵，也呼籲民進黨必須認清自己是少數民意支持的事實。

不過黃國昌出招拋出參選新北市長，更喊話藍白可以合作，而隨後台北市副市長李四川也表態願意承擔新北。國民黨人士分析，黃國昌拿新北市當籌碼，用意在換取宜蘭、彰化、嘉義等地，此舉確實引發藍營基層一陣緊張，但歷經藍白共同對抗大罷免後，藍白合仍然是2026年九合一選舉方向之一，只是藍白之間如何合作？又是以何種形式共推人選？這些都取決未來新任國民黨主席的智慧，目前都還在「兄弟登山、各自努力」階段。

藍白合 大罷免 民眾黨 民進黨 國民黨 黃國昌

延伸閱讀

公投案讓黃國昌有叫陣本錢？新北藍主委：合作一定要開誠布公

林淑芬：黃國昌出來直球對決 回答到底是不是美國人阿爸

賴總統稱柯文哲案「尊重司法獨立」 黃國昌怒喊「笑話」：毫不慚愧嗎？

核三延役公投未達門檻 黃國昌點「一關鍵條文」說明公投法修法方向

相關新聞

卓榮泰：爭取台美關稅調降且不疊加 協議文本送國會審議

美國對台灣的「20%+N」暫行關稅已上路，行政院長卓榮泰明天將赴立法院專案報告台美談判進程、產業衝擊影響評估。根據書面報...

2026市長選舉受矚目 陳水扁談選舉魔咒 黃偉哲：有信心交棒

2026年台南市長選舉備受關注，前總統陳水扁今邀請台南市長黃偉哲上網路節目暢談時事，陳直言地方大選如同執政黨的「期中考」...

美國「補助換股權」重畫晶片版圖 開啟不流血治理戰爭

美國政府考慮將《晶片法》補助與股權交換掛鉤，英特爾率先談判，台積電與三星可能成為下一波焦點。此舉代表華府不僅要資助半導體製造，更要直接介入企業資本結構，藉由持股影響全球供應鏈。這場「補助換股權」新戰略，將重塑台、美、韓之間的科技與地緣政治關係。

在野聯盟試金石 在野陣營：國會監督藍白合更緊密

7月26日與8月23日二波大罷免投票終於落幕，藍營全面守下席次，民眾黨協防角色功不可沒，藍白立委都預料未來在國會合作將更...

從31立委罷免案 看「不是完整民主」的台灣差點納粹化

民進黨鼓吹支持31位國民黨立委罷免案，經過分別2次投票，全部遭人民以絕對多數反對票否決，台灣政治納粹化危機暫時化解。但是前台北市長柯文哲長期羈押，更讓人民看到執政者似乎是處心積慮，用盡各種政治與司法手段打擊在野黨，消滅反對意見，不曾手軟。...

公投案讓黃國昌有叫陣本錢？新北藍主委：合作一定要開誠布公

823罷免落幕，新北6席藍委皆順利保住，地方認為，藍營能度過危機，藍白合作是關鍵因素之一。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。