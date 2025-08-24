公投案讓黃國昌有叫陣本錢？新北藍主委：合作一定要開誠布公

823罷免落幕，新北6席藍委皆順利保住，地方認為，藍營能度過危機，藍白合作是關鍵因素之一。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，藍白在一次次合作間已累積信任基礎，2026、2028合作會水到渠成；藍營地方大老、國民黨前祕書長李乾龍更指，藍白都要記取2024總統大選的教訓，合作一定要開誠布公，且「合作是必要的」。

有政治評論專家點出，核三重啟公投案雖然最終失敗，但同意票434萬1432張，比柯文哲在2024年總統大選得票數369萬0466張還高，等於讓黃國昌取得2026新北市長選舉的叫陣本錢，對黃的政治生命而言，是一記安打。

823核三公投案前，黃國昌密集在新北辦車掃催票，全力造勢及動員，加上國民黨助攻，開票結果新北同意票77萬7046票、不同意票26萬2784票，同意票大約是不同意的3倍，。

2026藍綠白都想插旗新北，目前藍營鬆口不排斥參選新北市長者包含台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，民眾黨主席、立委黃國昌也已表態，地方指出，藍白目前初步共識就是「誰有機會贏就推誰」。

黃志雄表示，藍白黨部都維持很好的互動，也有一定的默契，他指出，國民黨中央預計年底前完成黨主席選舉，2026人選在明年春節前後明朗化，「有人選才有談合作的基礎」，目前為時尚早。

「藍白合作不排除任何可能」黃志雄說，不管是大罷免，還是2026，甚至是2028，藍白透過一次次選舉，慢慢累積信任與默契，自然接下來合作會水道渠成，他也呼籲，彼此都要放下本位思想，否則很多合作都可能談不成。

李乾龍則說，2026年變化還有多，但是趨勢就是要「藍白合」，歷經2024總統大選痛苦經驗，彼此一定要記取只有藍白合作，才能超過40％的綠營，2026守住，才有機會在2028下架貪腐政權。

「一定要開誠布公」李乾龍表示，2024教訓殷鑑不遠，除市長要合作，議員也要力拚過半，才能讓當選的市長順利推展市政，成為2028重返執政的重要底氣。

民眾黨市議員陳世軒表示，黃國昌主席講得很清楚，「藍白共推最強候選人」，現在表態者眾，距離選舉還有一段時間，目前就是各自努力，最後一定會朝明確的方向共同努力。

目前黃國昌國會辦公室在雙和、三蘆、汐金萬等地都派駐主任們進駐，也積極參與地方事務，讓藍營不少議員感受壓力。

陳世軒說，議員選舉是多席次選舉，民眾黨會盡全力去爭取，目前黨內選舉辦法已經出爐，會透過公正的辦法，找出最有可能勝選之人。

